Advogados de Amber Heard entram com pedido de novo julgamento contra Deep

Representantes da atriz alegam que a condenação não foi baseada em evidências e solicitam a anulação do veredito

Jim LO SCALZO / POOL / AFP / JIM WATSON / POOL / AFP Johnny Depp e Amber Heard se enfrentaram no tribunal há mais de um mês, em processo milionário



Os advogados de Amber Heard entraram com um pedido de um novo julgamento contra Johnny Deep, ex-marido da atriz. De acordo com o The Cut, os representantes de Amber solicitam que o veredito seja anulado e a reclamação arquivada ou que um novo julgamento seja marcado. Eles alegam que a condenação não foi baseada em evidências. Os advogados também argumentam que o fato de Deep ter perdido seu papel na franquia “Piratas do Caribe” não foi devido às revelações feitas por Amber no editorial do “Washington Post”.

No começo de junho, o júri do Tribunal de Fairfax, na Virgínia, considerou que Amber cometeu difamação contra Deep. Com a decisão, ela foi obrigada a pagar US$ 10 milhões em compensação e mais US$ 5 milhões como medidas punitivas (valor reduzido na decisão final para US$ 350 mil, o teto para indenizações deste tipo no estado da Virgínia). O ator, por sua vez, também foi condenado, porém, a quantia a ser direcionada para sua ex-mulher é menor. Ele deveria para “pagar” US$ 2 milhões para a ex-companheira, também por difamação.