Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7,5 milhões neste sábado; saiba como concorrer

Apostas custam R$ 5 e podem ser realizadas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Sorteio 2.698 pagará R$ 7,5 milhões ao vencedor



A Mega-Sena sorteia nest sábado, 9, o concurso 2.698, que pagará R$ 7,5 milhões ao vencedor. O sorteio será realizado a partir das 20h do horário de Brasília, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no Youtube, e Facebook da Loteris Caixa. As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, ao custo de R$ 5 por jogo simples, com seis números marcados.