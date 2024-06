No mundo, 25 países já flexibilizaram leis sobre a Cannabis

Formação de maioria pelo STF para descriminalizar o porte marca um ponto de inflexão na abordagem brasileira sobre a cannabis, alinhando-se a uma tendência global observada desde os anos 1980

A formação de maioria pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento que terminou na terça-feira (25) para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal marca um ponto de inflexão na abordagem brasileira sobre a cannabis, alinhando-se a uma tendência global observada desde os anos 1980. Até o momento, 25 países já flexibilizaram suas políticas em relação à maconha (veja mapa), seja por meio da descriminalização ou da legalização, com a maioria dessas mudanças ocorrendo após 2010.

Enquanto a legalização pode oferecer vantagens como a quebra do monopólio do tráfico e a promoção de uma discussão mais aberta sobre saúde pública, especialistas alertam para os riscos do uso contínuo, especialmente entre os jovens. Essa dualidade destaca a complexidade do tema, que envolve não apenas questões legais, mas também de saúde pública e segurança.

Publicado por Heverton Nascimento

