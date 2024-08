Fortuna de Silvio Santos é uma das maiores do Brasil; saiba o valor e quem são os herdeiros

Apresentador ocupa a 209º posição do ranking de dos mais ricos do país

ROBERTO NEMANIS SBT Silvio Santos ocupa da 209º posição dos mais ricos do Brasil



De camelô a empresário, Silvio Santos construiu um grande fortuna e adquiriu empresar, que aumentaram ainda mais a sua renda. Ele também foi dono de banco, fundou o SBT, investiu em empresas de cosméticos, hotéis, e empreendeu em muitos outros segmentos econômicos, que ajudaram a construir uma fortuna, literalmente, bilionária. Segundo a revista americana Forbes, em 2024, Abravanel teve seus bens avaliados em R$ 1,6 bilhão, colocando o empresário entre os mais ricos do País, na 209º posição do ranking de fortunas no Brasil. Silvio possuiu negócios nos segmentos de cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária e hotelaria, entre outros. Antes de liderar negócios bilionários, Abravanel começou sua carreira como camelô, usando seu poder de comunicação para galgar o posto de um dos homens mais ricos do Brasil. O “homem do baú” deixará sua fortuna, inicialmente, para sete herdeiras, entre elas a atual esposa, Íris Abravanel e suas seis filhas: Cíntia, Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata e Silvia.

Veja a lista de empresas de Silvio Santos:

Jequiti

Com uma carreira e diversos negócios consolidados, Silvio Santos quis mais uma vez investir em um novo segmento: a beleza. Em 2006, o empresário lançou a marca de produtos beleza e perfumaria Jequiti, que seguiria seu caminho lado a lado com a emissora de TV. Conforme divulgado pela empresa, atualmente, são mais de 700 produtos comercializados para mais de 170 mil consultores pelo País. Recentemente, o nome da empresa de beleza esteve nos holofotes diante das negociações de aquisição que levantou o interesse de gigantes do mercado doméstico, como no caso da farmacêutica Cimed. Interlocutores do mercado avaliam que o negócio possa movimentar cerca de R$ 450 milhões.

SBT

Um dos maiores canais de televisão do País, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) foi fundado em 1982 e hoje é a terceira maior emissora de TV aberta em território nacional. O canal se consolidou como um dos maiores do País, em especial pela presença do fundador Silvio Santos como uma de suas estrelas dentro da programação. À frente dos programas dominicais, Abravanel permaneceu atuante até 2022, quando deixou o holofote das câmeras, após a pandemia, diante de problemas de saúde. Com sua saída, ele foi substituído pela filha Patrícia Abravanel.

Grupo Silvio Santos

Criado em 1965, o Grupo Silvio Santos representa o início do império na carreira de negócios ligado a Senor Abravael. Conforme divulgado pelo GSS, possui negócios nos segmentos de cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária e hotelaria, entre outros. Esses negócios incluem os títulos de capitalização do Baú da Felicidade, além de hotéis no Estado de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo