Às vésperas do 7 de Setembro, Polícia Militar do Distrito Federal investiga possível ameaça cibernética

Leia ao comunicado interno da PMDF ao qual a Jovem Pan teve acesso

Jose Cruz/Agência Brasil Equipe de segurança é composta por 4.882 profissionais



A Jovem Pan teve acesso a um comunicado interno da Polícia Militar do Distrito Federal sobre uma possível ameaça cibernética aos sistemas nesta sexta-feira (6), às vésperas das celebrações do 7 de Setembro. De acordo com o informe, o sistema interno de rede não está funcionando em sua plenitude, por conta de uma “ameaça cibernética” que pode afetar a comunicação e a segurança na capital brasileira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acesso à internet não estaria disponível, e o órgão orientou os funcionários para que não se conectassem à rede institucional por meio de aparelhos pessoais para garantir a segurança dos dados. A Polícia afirmou que “a equipe de Segurança da DiTel está trabalhando intensivamente para resolver a situação e restaurar os serviços o mais rápido possível”.

Para dia de amanhã (7), está marcado o desfile que começará às 8h45, com a chegada do presidente Lula, para a resvista às tropas, e abordará temas como a relevância do G20, uma homenagem ao esforço coletivo da nação para a rescostrução do Rio Grande do Sul e a importância da proteção infantil. A equipe de segurança é composta por 4.882 profissionais.

Confira o comunicado abaixo enviado ao repórter Bruno Pinheiro

Atenção usuários da rede da PMDF,

Ainda em consequência de uma ameaça cibernética detectada, nossa equipe de Segurança da DiTel está trabalhando intensivamente para resolver a situação e restaurar os serviços o mais rápido possível.

– Não há previsão de retorno dos sistemas internos (SVG, SGPOL, GÊNESIS, ETC) para hoje, 06/07;

– As escalas que ainda não foram geradas deverão ser confeccionadas manualmente.

– O acesso à internet está indisponível;

– Evite conectar dispositivos pessoais móveis à rede institucional;

– O SEI está funcionando normalmente por meio da rede móvel ou Internet privada.

Pedimos a colaboração de todos. Atualizaremos todos assim que a situação for normalizada. Em caso de dúvidas críticas, entre em contato com o suporte de SAU através do número de emergência: 3190-5800.