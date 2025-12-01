Tarcísio quer trocar até o fim do ano secretários que vão disputar em 2026

Governador de São Paulo quer começar o ano com ‘time aquecido’; baixa deve ser de 7 nomes

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas quer exonerar e escolher os substitutos de todos os secretários que deixarão os cargos para disputar a eleição no ano que vem até o fim de dezembro



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer exonerar e escolher os substitutos de todos os secretários que deixarão os cargos para disputar a eleição no ano que vem até o fim de dezembro. O objetivo do chefe do Executivo paulista é entrar com o “time aquecido” em 2026, já tendo feito as passagens de bastão e com nomes afinados com a continuidade da gestão durante o último ano de mandato.

Como mostrou a coluna, existe uma expectativa de baixa de sete secretários, incluindo Guilherme Derrite, que deixa o posto nesta segunda-feira (1º).

De acordo com a legalização eleitoral, os secretários que pretendem concorrer no ano que vem podem deixar os postos, oficialmente, até o início de abril, quando chega o prazo de desincompatibilização. A mudança antecipada, no entanto, é uma preferência do governador.

Assim, caso dispute a reeleição ao Bandeirantes, Tarcísio já teria o novo time pronto. Já se disputar a Presidência da República, o vice, Felício Ramuth, atualmente bem cotado para permanecer em seu lugar, também assumiria o governo já com o “Time Tarcísio”, fator importante para torná-lo mais conhecido.

