Distrito de Inovação de São Paulo vence prêmio Startup Ecosystem Stars 2025

A iniciativa paulistana foi reconhecida como Melhor Talento e Pesquisa em evento realizado em Paris, na França

O Distrito de Inovação de São Paulo é uma uma área de inovação urbana localizada na Zona Oeste de São Paulo



O Distrito de Inovação de São Paulo recebeu nesta terça-feira (2) o prêmio de Melhor Talento e Pesquisa no Startup Ecosystem Stars 2025 Award. O evento realizado em Paris, na França, busca reconher organizações públicas ou privadas que trabalhem de forma a impulsionar ecossistemas de inovação e a inspirar novas ações nesse sentido.

A iniciativa premiada consiste em uma área de inovação urbana localizada na Zona Oeste de São Paulo que se dedica à pesquisa e inovação por meio da colaboração de entidades presentes na região que possuam alto desempenho em ciência e tecnologia com o objetivo de criar soluções para desafios da sociedade. O projeto foi formalizado em julho de 2024 com a assinatura do Protocolo de Intenções pelos fundadores — USP (Universidade de São Paulo), Instituto Butantan, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), município de São Paulo e Estado de São Paulo. É integrante pleno da Associação Internacional de Parques Científicos e Distritos de Inovação (IASP, em inglês).

“O Distrito de Inovação de São Paulo reflete a diretriz imposta pelo governador Tarcísio de Freitas, desde o início da sua gestão, em buscar a sinergia e a integração das ações do estado, em todas as suas atividades”, disse Vahan Agopyan, secretário de ciência, tecnologia e inovação.

Segundo a Câmara Internacional do Comércio (ICC, na sigla em inglês), uma das organizadora da premiação, o Distrito de Inovação de São Paulo “impressionaram o júri por sua visão estratégica e pelos resultados concretos na geração de inovação e crescimento econômico”. A entidade também classificou o projeto paulistano como “exemplar e inspirador para ecossistemas emergentes”. A plataforma Mind the Bridge é a outra promotora do evento.

Com dois anos existência, o projeto expandiu da Cidade Universitária da USP e áreas adjacentes até a Vila Leopoldina, onde foi inaugurado recentemente um campus que reúne agências e empresas do grupo WPP. Também recebeu neste ano reconhencimento da Universidade da Basileia, da Suíça, e da iniciativa italiana MIND Milano Innovation District.