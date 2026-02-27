Temporal atinge Paraty e deixa cidade alagada; veja vídeos

Defesa Civil emitiu alerta para chuvas intensas na madrugada desta sexta-feira (27)

Um forte temporal atingiu Paraty, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (26) e deixou a cidade alagada. Vídeos mostram moradores sendo levados pela forte correnteza das águas acumuladas nas ruas da cidade.

Em uma gravação, moradores do bairro Concado se seguram em cordas presas às estruturas das casas.

Um outro vídeo mostra um homem sendo levado pela enxurrada até conseguir se agarrar em uma “corda humana”.

A cidade ficou alagada. Em um vídeo, é possível ver parte dos imóveis cobertos pelas águas.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, em Paraty, foram registrados 162 mm de chuva nas últimas 24 horas. Além dos alagamentos, houve deslizamentos de terra na cidade. Alguns moradores dos bairros Pantanal, Ponte Branca, Condado, Jabaquara, Ilha das Cobras, Jacu, Corisco, Coriscão, Canto Verde e Mangueira estão desalojados.

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu alerta para chuvas intensas com raios na cidade, na madrugada desta sexta-feira (27). A orientação é que a população evite áreas de risco. Pessoas que precisarem de abrigo devem procurar a Escola Municipal Pequenina Calixto, definida como ponto oficial de apoio. Em situações de emergência, os telefones disponíveis são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).