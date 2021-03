Roberto Santos afirma que reforma tributária é extremamente necessária

Presidente da Porto Seguro criticou os impostos pagos no Brasil e disse que números da pandemia tendem a reduzir ainda no primeiro semestre

"Ninguém pode parar, o país não pode parar. Eu acho que o Congresso e o Senado vão fazer o papel deles de dar andamento nas reformas que estão previstas. A reforma tributária é extremamente necessária. É uma loucura, qualquer empresa que opere a nível nacional, as diferentes alíquotas de tributos. Diversos tributos com diferentes alíquotas em todo o território nacional que difere por Estado, por município, é uma loucura a energia dispendida hoje com a parte tributária. E outras coisas tão importantes também que a gente precisa no país. E a gente acredita, sim, que o governo vai fazer o seu papel de avançar, independente da pandemia. Já, já a questão da vacinação deve dar uma acelerada e a gente acredita que os números da pandemia tendem a reduzir ainda no primeiro semestre", analisa o presidente da Porto Seguro, Roberto Santos.

