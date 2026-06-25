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Como viver o Centro de São Paulo sem pressa e a pé

Gastronomia, arquitetura, cultura e novas experiências fazem do Centro um dos passeios mais interessantes da capital paulista

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Galeria do Rock, no centro de SP
Galeria do Rock, no centro de SP Jose Cordeiro / SPTuris

Quem atravessa o Centro de São Paulo com pressa acaba perdendo o que a região tem de melhor: os detalhes que aparecem quando a caminhada vira parte da experiência. Mais do que ir de um ponto a outro, a graça está nas descobertas entre uma fachada histórica, um café, uma galeria ou um restaurante.

Um bom ponto de partida é o Orfeu. Com mesas na calçada, o espaço convida a observar o movimento da cidade enquanto a conversa acontece sem pressa. Poucos minutos depois, a caminhada ganha novos sabores no Banzeiro, que leva ingredientes amazônicos, como tucupi, jambu e peixes da região, para o coração de São Paulo.

O roteiro segue pela Casa do Porco, um dos endereços mais disputados da cidade, e pode terminar com uma parada na Tem Umami, onde sorvetes criativos transformam a sobremesa em mais uma descoberta do passeio.

Olhar para cima

Caminhar pelo Centro também é um convite para mudar a perspectiva. O Edifício Martinelli revela a grandiosidade dos primeiros arranha-céus paulistanos, enquanto a Galeria do Rock segue como um dos principais pontos de encontro da cultura urbana.

Nas galerias menos conhecidas, surgem algumas das melhores surpresas. A Galeria Metrópole reúne cafés, ateliês e pequenas lojas que mostram um lado mais tranquilo da região. É ali que fica a La Baguette, uma boa parada antes de seguir para o Copan.

No edifício projetado por Oscar Niemeyer, o cinema passa por um processo de restauração, mas já recebe sessões e apresentações experimentais que transformam a visita em uma experiência diferente.

Quando a cidade acende

À medida que a noite chega, o Centro ganha outro ritmo. O Theatro Municipal se destaca na paisagem e lembra que a região também é um dos principais polos culturais da cidade.

Logo ao lado, o Formosa Hi-Fi coloca a música no centro da experiência, enquanto a Rua Bento Freitas reúne bares, mesas na calçada e um público que faz da região um ponto de encontro.

Para fechar a noite, vale subir ao rooftop da Tokyo e observar o Copan, o Edifício Itália e o movimento das ruas sob um novo ângulo.

Cultura atrás das portas

Algumas das experiências mais interessantes do Centro estão escondidas dentro dos próprios edifícios. O Farol Santander reúne exposições e atividades culturais em um dos prédios mais emblemáticos da cidade.

O CCBB combina cinema, teatro e uma programação permanente que faz dele uma parada obrigatória para quem gosta de arte.

E o passeio pode terminar em dois lugares que traduzem bem a diversidade da região: o Bar dos Arcos, instalado no subsolo de um edifício histórico, e a Casa de Francisca, onde a proximidade entre artistas e público transforma cada apresentação em uma experiência única.

Mais do que um roteiro de atrações, caminhar pelo Centro é descobrir uma São Paulo que mistura história, cultura, gastronomia e vida urbana em poucas quadras.

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