Lançamento: ‘Sistema Definitivo de Multiplicação Patrimonial’ busca a próxima criptomoeda de até 8.900%

Felipe Dantas e Igor Bevilaqua estão entre os maiores especialistas do Brasil e se uniram para ajudar pessoas comuns na busca por ganhos exponenciais com criptomoedas; conheça

Imagem: divulgação/montagem no Canva Pro “Sistema definitivo de multiplicação patrimonial Dantas Bevilaqua” seleciona os ativos mais promissores do mercado de criptomoedas



Nos próximos meses, o mercado de criptomoedas poderá ver ganhos capazes de multiplicar o patrimônio em até 90 vezes. Dois especialistas de destaque se uniram para ajudar investidores comuns na busca por esse tipo de rentabilidade. Eles buscam encontrar as próximas moedas digitais capazes de atingir até 8.900% de retorno em operações 100% automáticas para usuários da tecnologia desenvolvida pela dupla.

Esta é a proposta de um sistema construído pelos investidores e influenciadores digitais Felipe Dantas e Igor Bevilaqua, em parceria com a Opt.me, frente tecnológica da Empiricus Research, principal casa de análise financeira independente do Brasil. O “Sistema definitivo de multiplicação patrimonial Dantas Bevilaqua” – nome dado a este projeto – seleciona os ativos mais promissores do mercado de criptomoedas. Mas o grande diferencial desse sistema é que não é preciso aprender, do zero, toda a estratégia elaborada com os criptoativos.

O objetivo é que os investidores copiem, com apenas um clique, as operações encabeçadas por Dantas e Bevilaqua. Isso porque o projeto oferece uma tecnologia automatizada que reproduz a estratégia dos dois especialistas. Ou seja, é possível buscar a multiplicação do patrimônio apenas “copiando” a metodologia, sem precisar passar anos estudando o mercado cripto e nem acompanhando as oscilações minuto a minuto.

Se a possibilidade de multiplicar o patrimônio com criptoativos for do seu interesse, a boa notícia é que esse projeto será lançado no dia 22 de setembro. Até lá, é possível se antecipar preenchendo o seu nome na lista de interessados. Assim, mais informações serão enviadas para você, de forma gratuita.

Igor Bevilaqua e Felipe Dantas: os especialistas que falam com quase 2 milhões de pessoas

Os especialistas Igor Bevilaqua e Felipe Dantas já são bastante conhecidos no mercado de criptomoedas. Os dois investidores ganharam notoriedade no segmento após começarem a criar conteúdo nas redes sociais com insights sobre criptoativos. Juntos, os dois somam quase 2 milhões de seguidores no Instagram e se tornaram referência nos investimentos em criptomoedas há mais de cinco anos.

Além da fama na internet, eles possuem experiência comprovada no setor. Dantas, por exemplo, é pós-graduado em Mercado Financeiro pela Saint Paul Escola de Negócios e tem a certificação de especialista em investimentos pela ANBIMA, um dos principais órgãos reguladores do mercado no país.

Este conhecimento e experiência no mercado já levaram os dois especialistas a capturarem retornos expressivos no mercado de criptomoedas. A estratégia é investir em ativos pequenos e desconhecidos que têm potencial para disparar em proporções elevadas.

É claro que retornos passados não são garantia de lucros futuros e o investimento em criptoativos envolve riscos, o que pode causar perdas. Por isso, o ideal é investir apenas uma pequena parcela do seu patrimônio.

Porém, os especialistas acreditam que o cenário atual está bastante propício para buscar ganhos com criptomoedas em uma magnitude semelhante a essas. Isso porque um importante “gatilho” para o mercado cripto pode estar prestes a ser ativado no mês de setembro. Com esse catalisador no radar, os preços dos ativos podem disparar e é justamente nesse ponto que entra o plano Dantas Bevilaqua.

Como dito anteriormente, a estratégia dos dois especialistas tem como objetivo encontrar as criptomoedas mais promissoras nesse cenário. Mas, agora, qualquer investidor interessado pode seguir essas mesmas operações de forma simplificada.

Com o projeto, basta deixar que a tecnologia desenvolvida pelos especialistas execute os movimentos de compra e venda por você. Na prática, é bem simples: eles decidem as operações e a ferramenta replica com o seu dinheiro da mesma forma, só que de maneira totalmente automatizada.

Ou seja, a ideia é “espelhar” a metodologia de Dantas e Bevilaqua, mesmo que não tenha conhecimento prévio neste mercado, e buscar a multiplicação do patrimônio investido.

A decisão nos Estados Unidos que pode ser um gatilho no mercado de criptomoedas

O importante “gatilho” que pode ser ativado em setembro é o corte de juros nos Estados Unidos, aguardado ansiosamente por boa parte dos investidores. Isso porque essa decisão do Fed pode impulsionar os ativos de risco como um todo e as criptomoedas tendem estar entre as maiores beneficiadas.

Segundo dados do FedWatch, cerca de 97% do mercado já estima que a taxa básica de juros na maior economia do mundo inicie o ciclo de queda já na próxima reunião, que ocorre no dia 17 deste mês. Foi exatamente pensando nisso que os especialistas Dantas e Bevilaqua decidiram colocar o projeto no mercado no dia 22 de setembro. Neste dia, eles vão fazer um evento online gratuito para dar detalhes de como funciona o sistema que pode multiplicar o seu dinheiro.

E mais do que isso: vão liberar o acesso da ferramenta que replica as operações para os investidores interessados em buscar ganhos expressivos com criptomoedas em apenas um clique. A boa notícia é que você já pode colocar o seu nome na lista de interessados para saber como liberar o seu acesso a essa ferramenta Nos próximos dias, você receberá mais detalhes sobre a estratégia de Dantas e Bevilaqua e será avisado quando o evento do dia 22 de setembro for ao ar.

Cabe ressaltar que nem um centavo será cobrado para fazer parte dessa lista de interessados e participar do evento gratuito deste mês. Trata-se da oportunidade de conhecer melhor esse sistema sem qualquer compromisso e que, se for do seu interesse, pode gerar lucros expressivos. Para receber mais detalhes desse evento e de como acessar o projeto completo, basta seguir as instruções abaixo:

