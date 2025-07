10 dicas para prevenir quedas de idosos em casa

Pequenas mudanças podem ajudar a prevenir acidentes que colocam a saúde em risco

Pequenas atitudes ajudam a prevenir a queda de idosos em casa Imagem: And-One | Shutterstock

O cuidado com a segurança é essencial para a longevidade e qualidade de vida da população idosa. Em 2024, mais de 344 mil idosos foram internados no Sistema Único de Saúde (SUS) em decorrência de quedas, sendo que 13,3 mil não resistiram aos ferimentos.

O professor Robson Pacheco, fisioterapeuta especialista em envelhecimento e docente do curso de Fisioterapia da UniSul, alerta que uma das maiores ameaças à saúde das pessoas acima de 60 anos está dentro de casa. “As quedas não são apenas acidentes, elas representam um risco para a perda da autonomia. Muitas vezes, a fratura de um fêmur pode desencadear um processo de declínio irreversível”, explica.

Segundo ele, com o passar dos anos, o corpo humano sofre alterações naturais, os reflexos diminuem, a condução neurológica desacelera, a força muscular se reduz e a densidade óssea cai — especialmente entre mulheres, após a menopausa. “Muitos ainda acreditam que quedas são parte inevitável da velhice, mas isso não é verdade. Com adaptação, planejamento e informação, é possível viver com mais segurança”, afirma.

Por isso, a prevenção começa em casa. Abaixo, confira 10 orientações para adaptar o ambiente doméstico e proteger os idosos de quedas!

1. Remova ou fixe os tapetes com segurança

Tapetes soltos são uma das maiores causas de escorregões e tropeços em casa. O ideal é removê-los completamente. Se forem indispensáveis, use fita antiderrapante ou fita dupla face para fixá-los firmemente ao chão, especialmente nas bordas. Tapetes de pelos longos ou ondulados devem ser evitados, pois tendem a enrolar ou prender pontas de calçados e bengalas.

2. Faça adaptações no banheiro

O banheiro é o cômodo mais perigoso da casa para idosos. O piso escorregadio, a presença de umidade e a necessidade de movimentos de agachamento aumentam o risco. Instale barras de apoio dentro do box, ao lado do vaso sanitário e da pia.

Tapetes antiderrapantes devem estar tanto dentro quanto fora do box. Um banco específico para banho — com pés antiderrapantes e encosto — permite que o idoso se lave sentado, com mais conforto e segurança.

3. Mantenha a porta do banheiro destrancada

Em caso de queda, o tempo de resposta é fundamental. Por isso, idosos não devem trancar a porta do banheiro. Deixá-la apenas encostada, principalmente quando estiver sozinho em casa, pode facilitar o acesso rápido de um familiar ou socorrista em uma emergência.

4. Avalie a disposição dos móveis

Mesas de centro, banquetas e cadeiras mal posicionadas se tornam obstáculos perigosos, especialmente no período da noite, quando a visão está adaptada à pouca luz. A cama deve ter altura adequada para facilitar o movimento de sentar e levantar sem esforço exagerado. Móveis com quinas pontiagudas também devem ser revistos — o ideal é optar por cantos arredondados ou usar protetores de silicone.

5. Utilize luzes de presença

Evite andar no escuro. A visão noturna diminui com a idade, e pequenos obstáculos podem passar despercebidos. Instale luzes de presença no trajeto entre o quarto e o banheiro. Um abajur na cabeceira da cama também garante iluminação imediata ao acordar. Sensores de movimento com luz LED são excelentes aliados para corredores, banheiros e escadas.

Os utensílios da cozinha devem estar dispostos na altura da cintura e dos olhos dos idosos Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

6. Planeje a organização da cozinha

Evite deixar utensílios e alimentos em prateleiras muito altas ou muito baixas. O esforço para alcançar objetos pode causar perda de equilíbrio. Subir em banquinhos, mesmo os baixos, é absolutamente contraindicado.

Planeje a organização da cozinha para que tudo esteja à mão, preferencialmente entre a altura da cintura e dos olhos. Estímulos a uma rotina mais lenta, sem pressa para cozinhar, também ajudam a evitar acidentes.

7. Respeite os horários e evite o banho noturno

Banhos devem, preferencialmente, ser tomados durante o dia, quando há mais luz, maior temperatura e mais gente em casa. Além de prevenir quedas, isso reduz os riscos de hipotermia e permite que o idoso peça ajuda, caso necessário. A combinação de piso molhado, cansaço e frio é mais perigosa no fim da tarde e à noite.

8. Estímulo físico e prevenção da inatividade

Após uma queda, muitos idosos desenvolvem a chamada “síndrome do medo da queda”, que os leva à inatividade. Isso pode parecer um comportamento protetor, mas, na verdade, enfraquece ainda mais músculos e articulações. Estimule atividades físicas leves e regulares, como caminhada, alongamentos e exercícios orientados por fisioterapeutas. Manter o corpo ativo é o melhor caminho para evitar novas quedas.

9. Mantenha o cérebro em movimento

A saúde física anda lado a lado com a saúde mental. Leitura, palavras-cruzadas, artesanato, escrita, jogos de memória ou até o aprendizado de uma nova habilidade (como um instrumento musical ou idioma) ajudam a manter a mente ativa, estimulam a concentração e previnem o declínio cognitivo. Essas atividades também têm impacto positivo sobre o humor e a autoestima.

10. Hidrate o corpo

No inverno, o consumo de água tende a cair. E isso é especialmente perigoso para pessoas idosas, que já apresentam menor sensação de sede. A desidratação prejudica a regulação térmica, a circulação e o funcionamento muscular, aumentando o risco de tonturas e quedas.

“O idoso se manter hidratado, beber água — e não só chá ou café — é extremamente importante para garantir o equilíbrio corporal, a chamada homeostase”, destaca o professor Robson Pacheco. A recomendação é simples: ingerir, em média, dois litros de água por dia, mesmo nos dias frios.

Por Carol Passos