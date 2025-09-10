3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino
Aprenda receitas de bebidas nutritivas para recuperar a energia após a atividade física
Após o treino, o corpo precisa de nutrientes que ajudem na recuperação muscular, na reposição de energia e na manutenção do equilíbrio nutricional. As vitaminas caseiras surgem como uma opção prática e saudável, combinando ingredientes naturais que fornecem proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais.
A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino!
Vitamina proteica de banana, espinafre e chia
Ingredientes
- 2 bananas picadas
- 200 ml de leite de soja
- 1 colher de sopa de chia
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina proteica de abacate e cacau
Ingredientes
- 1/2 abacate maduro
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 200 ml de leite de soja gelado
- 1 colher chá de cacau em pó 100%
- Cacau em pó e amêndoas laminadas para servir
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida com o cacau em pó e as amêndoas laminadas.
Vitamina proteica de manga com leite de coco e linhaça
Ingredientes
- 1 manga picada
- 200 ml de leite de coco gelado
- 2 colheres de sopa de linhaça moída
- 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
