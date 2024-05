5 posturas de yoga para aliviar as dores nas costas

Especialista ensina posições para você incluir no dia a dia e melhorar a saúde geral do corpo

A prática de yoga ajuda a promover saúde para a coluna Imagem: Aleksey Matrenin | Shutterstock

A saúde da coluna é fundamental para a qualidade de vida. Todavia, problemas nessa área têm se tornado cada vez mais comuns devido a fatores como má postura e sedentarismo. Segundo a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, metade dos adultos norte-americanos passa mais de 9,5 horas sentados diariamente.

Esse hábito prejudica bastante a mobilidade, gerando problemas como LER (Lesão por Esforço Repetitivo), tendinites, escolioses, entre outros. Conforme Francisco Kaiut, criador do Método Kaiut Yoga, professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, o movimento é fundamental para a saúde geral do corpo e da coluna.

“O corpo humano é projetado para se movimentar; por isso, longos períodos de inatividade prejudicam as articulações e a mobilidade, mas, infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais comum. Então, pessoas que precisam passar muito tempo sentadas devido ao trabalho precisam intercalar esses momentos com intervalos para se alongar e movimentar um pouco o corpo”, explica.

Yoga para movimentar o corpo

O yoga é uma técnica completa que ajuda a cuidar da saúde como um todo. Porém, a parte física, principalmente as articulações, recebe uma atenção especial devido a cada vez mais as pessoas se tornarem sedentárias. Além disso, a prática regular pode ser incluída no dia a dia de qualquer um.

“O yoga ajuda a melhorar a saúde das articulações, mobilidade e saúde cardiovascular etc., a manter-se ativo fisicamente. O grande ponto positivo dele é que pode ser facilmente incorporado no dia a dia, oferecendo alongamentos e exercícios que contrabalançam longos períodos sentados; existem asanas (posições físicas) que podem ser facilmente realizadas em intervalos no trabalho, por exemplo”.

O profissional ainda afirma que, “além de beneficiar a saúde física, o yoga é um estilo de vida que estimula alimentação saudável e atividades regulares, contribuindo para o bem-estar geral e a redução dos efeitos negativos da inatividade e do sedentarismo”.

Posturas de yoga contra dores nas costas

Confira, a seguir, 5 posturas de yoga para te ajudar a ter menos dores nas costas.

1. Balasana

Para praticar esta posição, ajoelhe-se no chão e sente-se sobre os calcanhares. Incline-se para a frente, estendendo os braços à frente ou ao lado do corpo, descanse a testa no chão e respire profundamente.

A posição de yoga Adho Mukha Svanasana alonga a coluna, fortalece os braços e as pernas e melhora a circulação Imagem: fizkes | Shutterstock

2. Adho Mukha Svanasana

Comece em posição de quatro apoios, levante os quadris em direção ao teto, formando um “V” invertido com o corpo. Mantenha os calcanhares em direção ao chão e os braços estendidos.

A postura Marjaryasana ajuda a alongar a coluna Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Marjaryasana

Para esta posição, apoie-se nas mãos e nos joelhos, em uma posição de quatro apoios, olhe para a frente com a cabeça erguida, estendendo toda a coluna, depois abaixe a cabeça lentamente enquanto arqueia as costas. Intercale esses movimentos por 2 a 3 minutos.

4. Tadasana

Para fazer Tadasana, fique de pé com os pés juntos, distribua o peso igualmente, mantenha os braços ao lado do corpo e alongue a coluna, olhando para a frente. Essa posição pode ser incrementada com movimentos de alongamento dos braços para baixo e abertura dos ombros para melhorar a respiração.

5. Padottanasana

Para esta posição, você precisa ficar em pé com as pernas um pouco afastadas e dobrar o tronco para a frente. Esse movimento pode ser repetido algumas vezes de forma lenta, sentindo a sua musculatura.

Por Adriana Quintairos