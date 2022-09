Conheça os 7 remédios mais vendidos no Brasil

Pesquisa aponta quais são os medicamentos mais comercializados no Brasil entre 2020 e 2021

Pesquisa elenca os medicamentos mais consumidos pelos brasileiros Imagem: Shutterstock

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, o Brasil está entre os dez países que mais consomem medicamentos no mundo. Inclusive, a previsão é que o mercado farmacêutico brasileiro movimente entre US$ 39 e 43 bilhões em 2023, comercializando em média 238 milhões de doses de remédios, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).

Entre abril de 2020 e de 2021, a IQVIA (empresa líder global no fornecimento de informação no setor clínico) analisou os remédios mais consumidos pelos brasileiros. No topo da lista está a Ivermectina, seguida por remédios para diabetes, controle de peso e coagulação. A seguir, confira o ranking com os 7 remédios mais consumidos no país.

1. Ivermectina

Apesar da popularidade do remédio durante a pandemia da COVID-19, ele não é indicado para o tratamento da doença, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Conforme informações prescritas na bula, ele é recomendado para o tratamento de infecções causadas por vermes e parasitas, como filariose (infecção no sangue), ascaridíase (infecção no intestino), e é eficaz contra os piolhos e escabiose, infecção na pele causada ácaro.

2. Saxenda

Conforme informações da Anvisa, esse medicamento deve ser utilizado para controlar o peso em adultos e adolescentes, a partir de 12 anos, com índice corporal acima de 60 kg. O tratamento com Saxenda normalmente é associado a dieta hipocalórica e exercícios físicos e deve ser utilizado somente com indicação de um médico.

Glifage XR é utilizado no tratamento de diabetes (Imagem: Shutterstock

4. Glifage XR

Segundo informações da bula, esse remédio normalmente é indicado no tratamento de diabetes tipo 2, associado a uma dieta equilibrada. Também pode ser utilizado em casos de diabetes tipo 1, em complementação com a insulinoterapia. Porém, é contraindicado para pessoas com problemas no fígado, rins, desidratadas e que consomem bebida alcoólica em excesso.

5. Aradois

Também conhecido como ‘Losartana’, esse medicamento é indicado em casos de hipertensão e insuficiência cardíaca. No entanto, conforme informações da bula, é contraindicado para gestantes, diabéticos e pessoas com problemas na função hepática.

6. Ozempic

Esse farmáco também está entre os mediamentos utilizados para o tratamento de diabetes tipo 2. Segundo informações da Anvisa, em conjunto com dietas e exercícios físicos, ele auxilia no controle de açúcar no sangue. Apresentado como solução injetável, ele deve ser utilizado somente com prescrição médica.

7. Jardiance

Segundo informações do Ministério da Saúde, esse medicamento é indicado no tratamento de pacientes adultos com insuficiência cardíaca, pode reduzir os riscos de hospitalização pela doença e retardar a perda da função renal. Contudo, ele é contraindicado para pessoas alérgicas a qualquer componente da fórmula ou em casos de doenças hereditárias. Além disso, deve ser utilizado somente com prescrição médica.