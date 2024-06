Entenda a importância da área de Recursos Humanos na empresa

Muito mais do que recrutar talentos, esse setor também é crucial para a saúde das empresas

O departamento de Recursos Humanos é um dos responsáveis por estruturar a empresa e estabelecer o bem-estar Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

O departamento de Recursos Humanos (RH) desempenha um papel fundamental no funcionamento e no sucesso das empresas modernas. Mais do que apenas administrar processos de recrutamento e seleção, esse setor é responsável por uma ampla gama de atividades que abrangem o desenvolvimento organizacional, a gestão de talentos, o bem-estar dos funcionários e a conformidade legal.

A seguir, veja a importância do RH para a estruturação da empresa e do bem-estar dos colaboradores!

1. Atração e retenção de talentos

Um bom RH desenvolve estratégias eficazes de recrutamento para atrair profissionais qualificados e alinhados com a cultura da empresa. Além disso, implementa práticas de retenção, como programas de desenvolvimento de carreira e reconhecimento, que ajudam a manter os melhores talentos na organização.

2. Desenvolvimento e capacitação

O RH é responsável por identificar necessidades de treinamento e oferecer programas de capacitação que aprimoram as habilidades e competências dos funcionários. Investir no desenvolvimento contínuo da equipe não só aumenta a produtividade, mas também prepara a empresa para enfrentar futuros desafios.

3. Gestão de desempenho

O RH implementa sistemas de avaliação de desempenho que ajudam a monitorar e melhorar a performance profissional. Feedback regular permite que os funcionários entendam suas áreas de melhoria e avancem em suas carreiras. “É importante que o funcionário tenha sempre um feedback, independentemente de o resultado ser bom ou ruim”, ressalta Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da Payleven.

O RH promove ações que aumentam o engajamento e a satisfação dos colaboradores Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Engajamento e satisfação dos funcionários

O RH promove iniciativas que aumentam o engajamento e a satisfação dos colaboradores, como programas de bem-estar, atividades de integração e comunicação eficaz dentro da empresa. “Ao priorizar a felicidade dos funcionários, os líderes de RH não só contribuem para o sucesso da organização, mas também promovem um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, revela Carlos Aldan, sócio-fundador da Kronberg.

5. Conformidade legal e redução de riscos

O RH assegura que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações trabalhistas, minimizando riscos de litígios e penalidades. Além disso, desenvolve políticas e procedimentos internos que protegem a organização e seus colaboradores.

6. Gestão de benefícios e remuneração

Um RH eficiente administra programas de benefícios competitivos, fundamentais para atrair e manter talentos. Isso inclui planos de saúde, previdência e programas de bem-estar. Além disso, muitas vezes, ocorre a organização de um planejamento de remunerações justas.

7. Apoio em mudanças organizacionais

Durante os períodos de reestruturações ou fusões, o RH desempenha um papel vital na gestão da transição. O departamento ajuda a comunicar mudanças de forma eficaz, apoia os funcionários durante o processo e trabalha para minimizar a resistência e o impacto negativo. Esse suporte é crucial para garantir que a modificação seja bem-sucedida e a produtividade, mantida.