Pagamento via Open Finance: entenda como funciona essa nova tecnologia

Novidade permite pagar direto da conta bancária sem precisar abrir o aplicativo do banco ou digitar dados manualmente

Open Finance torna os pagamentos mais rápidos e simples Imagem: Koupei Studio | Shutterstock

O Open Finance trouxe uma série de mudanças na forma como as pessoas usam serviços financeiros. Entre as novidades mais práticas, está a iniciação de pagamentos, que permite pagar uma compra diretamente da sua conta bancária sem precisar abrir o aplicativo do banco ou digitar dados manualmente.

Essa tecnologia funciona graças ao Iniciador de Transação de Pagamento (ITP), uma instituição autorizada pelo Banco Central que conecta o ambiente de compra (como um site ou aplicativo) ao banco do cliente para executar o pagamento de forma segura.

“O iniciador de pagamentos funciona como uma ponte entre o ambiente de compra e o banco do cliente. Ele não guarda o dinheiro nem movimenta recursos diretamente, mas permite que o pagamento seja iniciado de forma simples e segura, sempre com autorização do usuário”, explica Gustavo Bresler, CPO do Iniciador e membro do Grupo de Trabalho do Open Finance do Banco Central.

Na prática, isso torna o processo mais rápido e simples — e pode ser feito usando, por exemplo, o Pix dentro do próprio ambiente de compra. A seguir, veja como funciona esse fluxo de pagamento no Open Finance!

1. O cliente escolhe o banco e inicia o pagamento

Tudo começa quando o consumidor decide pagar uma compra em um site, aplicativo ou outro serviço digital que utiliza o Open Finance. Nesse momento, ele escolhe qual banco deseja usar para fazer o pagamento. A partir daí, a jornada é iniciada dentro da própria plataforma de compra, sem necessidade de acessar o aplicativo bancário separadamente.

2. O lojista solicita autorização ao iniciador de pagamentos

Depois que o cliente escolhe o banco, o estabelecimento comercial envia uma solicitação ao Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). O papel do iniciador é funcionar como um intermediário tecnológico que conecta o ambiente da compra ao banco do cliente. Ele não guarda o dinheiro nem movimenta recursos diretamente — apenas inicia a transação autorizada pelo usuário.

3. O iniciador se comunica com o banco do cliente

Na etapa seguinte, o iniciador envia a solicitação de pagamento para o banco escolhido pelo cliente. Esse processo acontece por meio de APIs do Open Finance, que permitem a comunicação segura entre instituições financeiras e empresas autorizadas, sempre com consentimento do usuário.

Biometria, senha ou reconhecimento facial no aplicativo do banco confirma que o próprio cliente está autorizando o pagamento Imagem: New África | Shutterstock

4. O cliente autentica o pagamento no banco

Para garantir a segurança da operação, o cliente precisa confirmar a transação com seu banco. Isso normalmente acontece por meio de autenticação forte, como biometria, senha ou reconhecimento facial no aplicativo do banco. Esse passo confirma que o próprio cliente está autorizando o pagamento. Em alguns casos, quando já existe uma autorização prévia válida entre o cliente e o banco, essa etapa pode ser simplificada ou até dispensada.

5. O banco confirma que o pagamento foi realizado

Depois que o cliente autoriza a transação, o banco executa o pagamento — geralmente via Pix —, debitando o valor diretamente da conta do usuário. Como o Pix funciona em tempo real, a confirmação costuma ocorrer em poucos segundos.

6. O iniciador informa ao lojista que o pagamento deu certo

Por fim, o banco envia a confirmação para o iniciador de pagamento, que repassa a informação ao lojista ou à plataforma onde a compra foi feita. Com isso, o sistema registra que o pagamento foi concluído e a compra pode ser finalizada.

Por que esse modelo facilita os pagamentos?

O fluxo de pagamentos do Open Finance foi criado para tornar a experiência mais simples e integrada. Entre as principais vantagens, estão:

Mais praticidade: o pagamento pode ser feito sem sair do ambiente de compra;

o pagamento pode ser feito sem sair do ambiente de compra; Rapidez: a confirmação costuma ocorrer em segundos;

a confirmação costuma ocorrer em segundos; Segurança: todas as transações exigem autorização do cliente;

exigem autorização do cliente; Controle: o usuário escolhe qual conta deseja usar para pagar.

“O grande objetivo do Open Finance é permitir que o usuário tenha mais liberdade e uma experiência financeira mais integrada. A iniciação de pagamentos reduz etapas e deixa a jornada mais simples para quem está comprando”, destaca Gustavo Bresler.

O que isso muda na prática para o consumidor?

Com a evolução do Open Finance, pagar uma compra tende a se tornar cada vez mais parecido com uma experiência digital integrada. Em vez de alternar entre aplicativos, copiar códigos ou digitar dados bancários, o pagamento pode acontecer de forma direta e segura no próprio ambiente onde a compra foi iniciada. Na prática, isso significa menos etapas, menos fricção e mais liberdade para escolher como e onde pagar.

Por Rodrigo Sérvulo