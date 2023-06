Signo de Câncer: confira as tendências para o mês de julho

Veja o que os astros reservam para os cancerianos no setor amoroso e nas finanças

Regido pela Lua, Câncer é emotivo, maternal, protetor e reservado. Com o Sol neste signo, o momento será ideal para colocar os projetos em ação. Ainda, seu brilho pessoal estará em alta, especialmente no início do mês. Portanto, aproveite para entender o que realmente deseja para a sua vida e para se dedicar ao autoconhecimento.

Ao longo deste mês, você também poderá contar com novas amizades e com o fortalecimento de vínculos antigos. Logo, procure estar com os seus amigos e com pessoas que possuem ideais e projetos em sintonia com os seus. Dedique-se aos seus propósitos e a tudo o que o(a) conecta com uma força superior. Somente assim a sua fé em si e na humanidade será fortalecida.

Por volta do final do mês, poderão ocorrer algumas situações que prejudiquem a sua autoconfiança. Todavia, elas também te ajudarão a ressignificar comportamentos e sentimentos nocivos.

Aproveite para fazer pequenas viagens na companhia de quem ama (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Período de emoções intensas no amor

Mês movimentado na vida afetiva. Você buscará sair da rotina e conhecer novas pessoas e lugares. Aproveite para fazer pequenas viagens na companhia de quem ama e para receber pessoas especiais em sua casa. Por volta da metade do mês, a sua insegurança poderá fazer com que exija muito do outro, desequilibrando, assim, a relação. No caso, procure compreender as suas necessidades e busque conversar com a pessoa amada sobre as expectativas para o futuro.

Mês de conquistas profissionais e financeiras

Sua energia e o seu ânimo estarão em alta no início do mês. Com isso, poderá aproveitar o setor profissional da melhor forma possível. Além disso, haverá a chance de realizar bons negócios e bons contatos, podendo crescer na carreira. Por fim, o momento será propício para flexibilizar os recursos financeiros. No entanto, tome cuidado, pois pessoas manipuladoras poderão chegar à sua vida ou, até mesmo, precisará gastar a mais devido a problemas de saúde na família.

Por astróloga Thaís Mariano