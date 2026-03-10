Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Nesta terça-feira, será importante confiar no fluxo da vida Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

Para a terça-feira, o tarot traz uma combinação de viradas de perspectiva, encerramentos importantes e novas oportunidades emocionais e materiais. Algumas cartas indicam reconhecimento e celebração, enquanto outras falam de libertação de ciclos desgastantes. O convite do dia será confiar no fluxo da vida e perceber que, muitas vezes, uma pausa ou mudança inesperada é exatamente o que abre espaço para algo melhor.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — “O Enforcado”

Para o nativo de Áries, será um dia de pausar, refletir e reorganizar prioridades Imagem: Denis_M | Shutterstock

O dia pedirá paciência e uma mudança de perspectiva, como sugere a carta “O Enforcado”. Pode ser que algo não avance no ritmo que você gostaria, mas isso não significará bloqueio — e, sim, um convite para observar a situação por outro ângulo. Evite insistir em soluções antigas para problemas novos. Às vezes, soltar o controle é a melhor forma de permitir que a vida se reorganize. Aproveite para refletir, reorganizar prioridades e cuidar da sua energia emocional.

Touro — “Pajem de Ouros”

Para o nativo de Touro, oportunidades ligadas a trabalho, aprendizado ou dinheiro poderão ganhar destaque Imagem: Denis_M | Shutterstock

Uma oportunidade promissora poderá surgir, especialmente relacionada a trabalho, estudo ou dinheiro, segundo a carta “Pajem de Ouros”. Algo aparentemente simples poderá se transformar em algo maior no futuro. O tarot pede curiosidade, dedicação e abertura para aprender. Não subestime convites ou ideias que aparecerem hoje. Pequenos passos agora poderão trazer crescimento sólido nos próximos meses.

Gêmeos — “3 de Copas”

Para o nativo de Gêmeos, encontros leves e momentos de celebração marcarão o clima do dia Imagem: Denis_M | Shutterstock

O dia favorecerá encontros, amizades e momentos de celebração. Conforme a carta “3 de Copas”, a terça-feira será ideal para se reconectar com pessoas queridas ou compartilhar boas notícias. A energia do tarot indica leveza emocional e apoio de pessoas próximas. Aproveite para relaxar um pouco e lembrar que nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo.

Câncer — “6 de Paus”

Para o nativo de Câncer, reconhecimento e conquistas reforçarão a sensação de vitória Imagem: Denis_M | Shutterstock

Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia. Algo pelo qual você trabalhou poderá finalmente trazer resultados ou elogios. A carta “6 de Paus” mostra que seu esforço começará a ser percebido pelas pessoas ao seu redor. Confie mais na sua capacidade e permita-se celebrar as conquistas — mesmo as pequenas.

Leão — “9 de Copas”

Para o nativo de Leão, emoções positivas e desejos realizados poderão trazer satisfação Imagem: Denis_M | Shutterstock

A carta “9 de Copas” indica satisfação emocional e sensação de desejo realizado. Algo que você queria muito poderá começar a se concretizar ou trazer uma alegria. Será um dia de gratidão e prazer pelas conquistas alcançadas. Apenas tenha cuidado com excessos ou expectativas muito altas — valorize o que já está funcionando.

Virgem — “O Louco”

Para o nativo de Virgem, novas experiências pedirão coragem para sair da zona de conforto Imagem: Denis_M | Shutterstock

Um novo ciclo começará a se desenhar. A carta “O Louco” fala de liberdade, coragem e abertura para experiências diferentes. Talvez seja hora de sair da zona de conforto e experimentar algo que antes parecia arriscado. Confie na sua intuição, mas mantenha atenção para não agir por impulso.

Libra — “10 de Espadas”

Para o nativo de Libra, encerramentos importantes abrirão espaço para um novo ciclo Imagem: Denis_M | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim sob a influência da carta “10 de Espadas”. Poderá ser o encerramento de uma situação cansativa ou emocionalmente desgastante. Apesar de parecer difícil no início, essa carta indica libertação. O pior já passou — e agora começará a fase de reconstrução. Use esse momento para se reorganizar emocionalmente.

Escorpião — “4 de Paus”

Para o nativo de Escorpião, estabilidade emocional e momentos felizes com pessoas queridas ganharão destaque Imagem: Denis_M | Shutterstock

A energia da carta “4 de Paus” indica um clima de estabilidade e celebração. O dia favorecerá encontros felizes, reconexão com pessoas queridas e sensação de segurança emocional. A terça-feira será ideal para resolver questões familiares ou simplesmente desfrutar de momentos tranquilos.

Sagitário — “Rainha de Paus”

O nativo de Sagitário estará com o magnetismo e a autoconfiança em alta Imagem: Denis_M | Shutterstock

Autoconfiança e magnetismo estarão em alta. A carta “Rainha de Paus” indica que você poderá assumir liderança ou se destacar naturalmente. Sua energia contagiará as pessoas ao redor, o que poderá trazer oportunidades interessantes. Confie no seu poder pessoal e use sua criatividade.

Capricórnio — “9 de Paus”

Para o nativo de Capricórnio, persistência e força emocional ajudarão a superar desafios Imagem: Denis_M | Shutterstock

A carta “9 de Paus” alerta que a persistência será fundamental. Você poderá sentir um certo cansaço emocional ou mental, mas o tarot mostra que estará muito perto de superar um desafio importante. Continue firme, proteja sua energia e evite se desgastar com preocupações desnecessárias.

Aquário — “Ás de Copas”

Para o nativo de Aquário, sentimentos mais profundos poderão abrir espaço para novas conexões Imagem: Denis_M | Shutterstock

Um novo ciclo emocional poderá começar. Amor, reconciliação ou uma conexão significativa poderão surgir. A carta “Ás de Copas” fala de abertura do coração e de oportunidades para viver sentimentos de forma mais leve e sincera. Permita-se sentir sem medo.

Peixes — “A Roda da Fortuna”

Para o nativo de Peixes, mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades Imagem: Denis_M | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades. A carta “A Roda da Fortuna” mostra que a vida poderá surpreender, trazendo viradas positivas ou novos caminhos. Confie no movimento e esteja aberta(o) para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.