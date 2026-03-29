Tarot semanal: previsão para os signos de 30 de março a 05 de abril de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Alinhamento emocional e pequenas oportunidades de crescimento poderão aparecer aos nativos nos próximos dias Imagem: Fedunets Yuliia | Shutterstock

A semana trará uma energia de reflexão, alinhamento emocional e pequenas oportunidades de crescimento para todos os signos. Segundo as cartas do tarot, haverá espaço para boas conversas, decisões mais maduras e percepções importantes sobre caminhos, sentimentos e prioridades. Será um momento favorável para observar melhor as relações, ouvir a intuição e agir com mais consciência diante das situações do cotidiano.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries – Dois de Copas

A semana do ariano será marcada por uma energia de encontros importantes Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “Dois de Copas” indica que a semana será marcada por uma energia de encontros importantes. Poderá ser uma parceria, uma reconciliação ou simplesmente uma conversa que aproximará você de alguém. A sorte aparecerá quando você perceber que algumas coisas ficam melhores quando são compartilhadas. Escute, troque e construa junto.

Touro – O Eremita

O taurino poderá sentir vontade de ficar mais quieto, pensar na vida ou rever algumas decisões Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “O Eremita” indica que será uma semana mais introspectiva. Não será tristeza, e sim reflexão. Você poderá sentir vontade de ficar mais quieto(a), pensar na vida ou rever algumas decisões. A sorte aparecerá quando você respeitar esse momento de silêncio interior. Às vezes, as respostas que você procura não estão fora, estão dentro.

Gêmeos – A Força

Algumas situações poderão exigir mais equilíbrio emocional do geminiano Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “A Força” mostra que algumas situações poderão exigir mais equilíbrio emocional. Em vez de reagir rapidamente, a vida pedirá que responda com maturidade. A sorte aparecerá quando você usar sua inteligência emocional para lidar com pessoas ou situações delicadas. Nem sempre quem fala mais alto é quem vence.

Câncer – Cinco de Copas

A sorte aparecerá quando o canceriano mudar o foco e perceber o que ainda está funcionando Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “Cinco de Copas” indica que alguma pequena frustração poderá surgir, ou algo não sairá exatamente como você imaginava. Mas ela também lembra que ainda existem muitas coisas boas ao seu redor. A sorte aparecerá quando você mudar o foco e perceber o que ainda está funcionando.

Leão – O Imperador

A sorte aparecerá quando o leonino se posicionar com segurança Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “O Imperador” indica que será uma semana de postura firme. Poderá surgir uma situação em que você precisará assumir a liderança ou tomar uma decisão importante. A sorte aparecerá quando você se posicionar com segurança. Quando assumir seu lugar com maturidade, as coisas começarão a se organizar.

Virgem – Sete de Ouros

A semana pedirá ao virginiano paciência com os processos Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “Sete de Ouros” indica que a semana pedirá paciência com os processos. Algo que você vem construindo ainda está amadurecendo. Poderá surgir aquela vontade de apressar as coisas, mas a sorte aparecerá quando você respeitar o tempo natural de crescimento. Nem tudo floresce na mesma velocidade.

Libra – O Sol

O libriano viverá uma semana com mais leveza, alegria ou clareza sobre alguma situação Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “O Sol” mostra que a energia estará positiva. Será uma semana com mais leveza, alegria ou clareza sobre alguma situação. Poderá surgir algo que trará ânimo ou até boas notícias. A sorte aparecerá quando você se permitir aproveitar os momentos bons sem pensar demais.

Escorpião – O Pendurado

A sorte aparecerá quando o escorpiano parar de lutar contra aquilo que está parado Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “O Pendurado” indica que o momento será de pausa ou mudança de perspectiva. Algo poderá pedir que olhe para a situação de outro jeito. A sorte aparecerá quando você parar de lutar contra aquilo que está parado e usar esse tempo para enxergar coisas que antes não via.

Sagitário – O Mago

Novas ideias, conversas importantes ou projetos do sagitariano poderão ganhar força Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “O Mago” indica que a semana será criativa e cheia de possibilidades. Novas ideias, conversas importantes ou projetos poderão ganhar força. A sorte aparecerá quando você usar sua criatividade e sua comunicação para transformar planos em ação.

Capricórnio – Rei de Espadas

A semana pedirá objetividade ao capricorniano Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “Rei de Espadas” mostra que haverá clareza mental e decisões racionais. A semana pedirá objetividade. Você poderá precisar tomar uma decisão ou impor limites em alguma situação. A sorte aparecerá quando você usar sua inteligência e não deixar que emoções confusas atrapalhem seu caminho.

Aquário – Quatro de Ouros

A sorte aparecerá quando o aquariano encontrar equilíbrio entre segurança e flexibilidade Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “Quatro de Ouros” indica que será preciso cuidado para não se fechar demais. Poderá surgir uma tendência de querer controlar tudo ou proteger em excesso o que é seu. A sorte aparecerá quando você encontrar equilíbrio entre segurança e flexibilidade.

Peixes – A Lua

A sorte aparecerá quando o pisciano confiar na intuição, mas também manter os pés no chão Imagem: Efuvi | Shutterstock

A carta “A Lua” indica que a sensibilidade e a intuição estarão muito fortes nesta semana. Você poderá perceber coisas no ar, sentir energias ou captar emoções das pessoas. A sorte aparecerá quando confiar na sua intuição, mas também manter os pés no chão para não criar histórias na cabeça.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.