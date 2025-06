Veja como reduzir o percentual de gordura corporal

Nutricionista indica valores ideias e como melhorar a composição de forma segura

Avaliar o percentual de gordura corporal é essencial para quem busca saúde Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Muita gente acredita que emagrecer significa apenas perder peso. No entanto, o número na balança, por si só, não revela se a composição corporal está realmente saudável. Isso porque duas pessoas com o mesmo peso podem ter proporções completamente diferentes de gordura e músculo — e é aí que entra um conceito fundamental: o percentual de gordura corporal.

De acordo com a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Camila Junqueira, o percentual de gordura é um indicador que revela a proporção de gordura em relação ao peso total do corpo. Esse dado pode servir como um sinal de alerta, mesmo em pessoas que não estão acima do peso.

“Muita gente com IMC dentro da faixa considerada normal tem excesso de gordura corporal e baixa massa muscular, o que chamamos de obesidade oculta. Por isso, olhar apenas para o peso ou para o índice de massa corporal (IMC) pode ser enganoso”, explica a especialista.

Quais são os valores ideais para homens e mulheres?

Segundo a coordenadora, os valores ideais variam conforme sexo, idade e nível de atividade física. “Para mulheres, o percentual saudável costuma variar entre 18% e 28%, e acima de 32% já é considerado elevado. Já os homens, a faixa saudável está entre 10% e 20%, sendo acima de 25% um alerta para excesso. Acima desses valores, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, inflamações crônicas, entre outras condições, aumenta consideravelmente. Já um percentual muito baixo, especialmente no gênero feminino, pode levar a distúrbios hormonais, queda de imunidade e perda de massa magra”.

Uma boa composição corporal demanda dieta equilibrada e rotina de exercícios Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Como melhorar a composição de gordura corporal com saúde?

O percentual de gordura deve ser avaliado em conjunto com outros indicadores, como circunferência abdominal, nível de massa magra, perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) e glicemia. “É o conjunto desses dados que nos permite entender o verdadeiro estado de saúde da pessoa, e não apenas a estética ou o peso corporal isoladamente”, explica.

A nutricionista Camila Junqueira reforça que, “para melhorar o percentual de gordura com saúde, é recomendado fazer uma alimentação balanceada com foco em alimentos in natura, proteínas magras, fibras e gorduras boas, praticar regularmente atividade física, combinando exercícios aeróbicos e de força, para aumentar a massa muscular e reduzir a gordura, controlar a qualidade do sono e estresse, pois influenciam diretamente o metabolismo e os hormônios ligados ao acúmulo de gordura”, esclarece.

Acompanhamento profissional é importante

Por fim, a professora destaca que é muito importante o acompanhamento com nutricionista e educador físico para evitar estratégias prejudiciais, como dietas da moda ou suplementações desnecessárias. “O foco deve estar em promover um estilo de vida saudável, e não apenas alcançar um número. Quando o corpo está bem nutrido e em equilíbrio, a composição corporal melhora naturalmente”, finaliza a especialista.

Por Bianca Lodi Rieg