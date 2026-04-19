Roteiro de 3 dias em Ilhabela: praias, cachoeiras e passeios

Seu guia completo para aproveitar o melhor da ilha, com dicas de transporte, hospedagem e como evitar os borrachudos

Ilhabela, um dos únicos municípios-arquipélagos marinhos do Brasil, é um paraíso de Mata Atlântica preservada, praias paradisíacas e cachoeiras refrescantes. Para quem busca uma escapada que combina relaxamento e aventura, este destino no Litoral Norte de São Paulo é a escolha perfeita. Este guia apresenta um roteiro de 3 dias em Ilhabela com as melhores praias, cachoeiras e passeios de jipe, pensado para otimizar seu tempo e garantir uma experiência inesquecível.

Informações essenciais para sua viagem

Planejar os detalhes logísticos é o primeiro passo para uma viagem tranquila. Ilhabela possui particularidades que, quando conhecidas com antecedência, tornam a experiência muito mais agradável.

Como chegar: O acesso à ilha é feito exclusivamente por balsa a partir de São Sebastião. Você pode chegar a São Sebastião de carro ou de ônibus (partindo de São Paulo ou outras cidades). A travessia de balsa dura cerca de 20 minutos, mas filas podem se formar em feriados e na alta temporada, por isso, considere agendar o serviço de Hora Marcada online.

Melhor época para visitar: Ilhabela pode ser visitada o ano todo. O verão (dezembro a março) é a alta temporada, com temperaturas elevadas, mais chuvas e maior movimento. A primavera e o outono oferecem um clima mais ameno, menos chuvas e a ilha mais vazia. O inverno é a estação mais seca, ideal para trilhas, mas com água do mar mais fria.

Atenção aos borrachudos: Os famosos mosquitos de Ilhabela são mais presentes em áreas próximas à mata e ao entardecer. Não se esqueça de levar um bom repelente, de preferência os à base de icaridina ou específicos para a região, que podem ser encontrados nas farmácias locais.

Roteiro de 3 dias em Ilhabela: o que fazer

Este roteiro foi pensado para equilibrar descanso, exploração e aventura, cobrindo os principais atrativos da ilha.

Dia 1: Lado norte e o charme da Vila

Comece seu roteiro explorando o lado mais urbanizado e acessível da ilha, ideal para se aclimatar.

Manhã: Visite as praias do norte. A Praia do Sino é famosa por suas pedras que emitem som de sino quando tocadas. Siga para a Praia da Armação , um dos melhores pontos para a prática de esportes a vela, como kitesurf e windsurf. Tarde: Explore a Praia do Jabaquara , a última acessível por carro no lado norte. A estrada de terra final já oferece um gostinho de aventura, e a praia selvagem com seu riacho desaguando no mar é a recompensa. Noite: Passeie pelo Centro Histórico, conhecido como Vila . As ruas de pedra, o casario colonial, a igreja matriz e o píer criam uma atmosfera encantadora. A região concentra ótimos restaurantes, bares e lojas de artesanato.

Dia 2: Aventura de jipe até a Praia de Castelhanos

Este é o dia de explorar o lado selvagem da ilha, acessível apenas por veículos 4×4 ou barco.

Passeio de Jipe: Contrate um passeio com uma agência local. O trajeto de aproximadamente 1h30 cruza o Parque Estadual de Ilhabela por uma estrada de terra imersa na Mata Atlântica. A viagem em si já é uma atração. Praia de Castelhanos: Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, Castelhanos tem uma longa faixa de areia clara, mar agitado ideal para surfistas e um icônico mirante em formato de coração. Cachoeira do Gato: A partir do canto esquerdo da praia, uma trilha de nível fácil a moderado (cerca de 40 minutos) leva à impressionante Cachoeira do Gato, com uma queda d’água de mais de 40 metros. É o banho perfeito para lavar a alma.

Dia 3: Cachoeiras e as praias do sul

No último dia, aproveite para conhecer as cachoeiras de fácil acesso e as praias badaladas do sul.

Manhã: Visite a Cachoeira dos Três Tombos , localizada dentro de um parque com trilhas bem sinalizadas e três quedas d’água com poços para banho. Outra opção é a Cachoeira da Toca , um complexo particular com tobogã natural e duchas. Tarde: Explore as praias do sul. A Praia do Curral é a mais famosa, com excelente infraestrutura de bares e restaurantes. Para quem busca um pouco mais de tranquilidade, a vizinha Praia Grande ou a Praia do Julião são ótimas alternativas. Fim de tarde: Despeça-se de Ilhabela assistindo ao pôr do sol em alguma das praias do lado oeste, como a Praia do Perequê ou a Praia do Curral.

Dicas práticas para aproveitar Ilhabela

Onde se hospedar: A ilha oferece opções para todos os gostos. A Vila é ideal para quem busca charme e vida noturna. A região do Perequê concentra o centro comercial e opções mais econômicas. As praias do sul, como Feiticeira e Curral , têm pousadas e hotéis com ótima estrutura de frente para o mar.

Como se locomover: Alugar um carro oferece mais liberdade para explorar as diversas praias. No entanto, o transporte público (ônibus) percorre toda a via principal da ilha. Para trajetos curtos, bicicletas e patinetes elétricos são boas opções.

Onde comer: A gastronomia local é um ponto alto, com foco em frutos do mar frescos. Na Vila e no Perequê, você encontrará desde restaurantes sofisticados a estabelecimentos mais casuais. Não deixe de provar um peixe na folha de bananeira.

Com este roteiro de 3 dias, você consegue vivenciar o melhor que Ilhabela tem a oferecer: a tranquilidade de suas praias urbanas, a adrenalina dos passeios de jipe para paraísos escondidos e a energia revigorante de suas cachoeiras. Planeje-se com antecedência, prepare o repelente e esteja pronto para se encantar com a beleza natural e o charme rústico deste tesouro do litoral brasileiro.