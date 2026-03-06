BBB 26: Jonas e Cowboy vencem prova de resistência e são os novos líderes

A disputa foi bastante criticada pelo público nas redes sociais e pelos participantes dentro da casa

Divulgação/Gshow

Após 14h31 de Prova do Líder, a dupla Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se sagrou vencedora na tarde desta sexta-feira (6) e conquistou a oitava liderança do Big Brother Brasil 26. Conforme havia sido anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, a liderança desta semana será compartilhada entre duas pessoas.

Ao longo da dinâmica, os confinados precisaram sustentar uma barra que equilibrava um prato suspenso. Breno e Leandro chegaram até a final contra os líderes da semana, mas Boneco acabou errando e se eliminando no processo. É a segunda vez que Cowboy é líder no BBB 26 e a quarta vez de Jonas.

As demais duplas também foram eliminadas: Marciele e Jordana, Juliano Floss e Samira, Babu Santana e Solange Couto, Chaiany e Gabriela, e Ana Paula Renault e Milena.

Ainda de acordo com a produção do programa, os líderes deverão decidir todas as decisões de seu reinado em consenso. O reality show, no entanto, ainda não revelou se a imunidade do líder será compartilhada por ambos ou se apenas um deles receberá tal benefício.

Os detalhes da prova, que foi bastante criticada pelo público nas redes sociais e pelos próprios participantes dentro da casa, e a coroação dos líderes serão exibidos durante o programa ao vivo desta sexta-feira.

Além da liderança dupla, a semana promete outras mudanças importantes na dinâmica do jogo. No sábado, os confinados disputam a tradicional Prova do Anjo. Porém, desta vez, o vencedor não terá poder sozinho. O Anjo e o participante escolhido para o Monstro precisarão chegar a um acordo para indicar alguém diretamente ao Paredão.

Caso os dois não entrem em consenso, a consequência será imediata: ambos irão automaticamente para a berlinda. A dinâmica promete aumentar a tensão estratégica dentro da casa e testar alianças no momento mais decisivo da semana.

*Estadão Conteúdo