Com Carol Castro e José Loreto, ‘Jogo Cruzado’ revela bastidores do futebol com humor e roteiro afiado

'Jogo Cruzado' apresenta Matheus (José Loreto) e Elisa (Carol Castro), inimigos declarados



Um jogador polêmico, mulherengo, e uma jornalista tenaz são o centro da nova comédia do Disney+. “Jogo Cruzado” apresenta Matheus (José Loreto) e Elisa (Carol Castro), inimigos declarados. Ela é uma jornalista esportiva talentosa e de pavio curto; ele é um artilheiro de futebol famoso por suas farras fora de campo. Quando um problema de saúde força o jogador a interromper sua carreira, Elisa recebe a chance de apresentar seu primeiro programa de esportes — com uma condição: dividir a bancada com seu maior desafeto. A guerra entre eles vira a receita do sucesso.

Em entrevista para a Jovem Pan, Pedro Amorim, diretor geral da série, e Maria Farkas, que assina a direção de quatro episódios, contaram um pouco sobre os bastidores da produção. Segundo Maria, a temática do futebol fez com que ela topasse na hora entrar para o projeto. “Eu sou apaixonada por futebol! Outro fato importante também é a questão de eu ser uma diretora mulher, chamada para fazer uma série sobre futebol. Em geral, sou chamada para fazer coisas mais românticas, com temática feminina. Quando Pedro me ligou para fazer, já achei incrível! Ele me perguntou qual episódio eu gostaria de dirigir e disse que queria o que tivesse mais futebol”, disse.

Para Pedro, poder retratar os bastidores de um assunto tão popular, foi algo que o convenceu. “Eu quis fazer para poder retratar os bastidores do jornalismo esportivo e da vida do jogador de futebol, já que nunca foi retratado antes, com esse humor ácido, ao mesmo tempo leve, além de trazer pautas importantes. Eu não queria fazer nada superficial, me atraiu o tom e a temática”.

Com um roteiro afiado, a história estrelada por Carol Castro e José Loreto também aborda pautas importantes. “O primeiro seria machismo e misoginia, que é um fato no meio do futebol, mas a gente fala sobre depressão, homofobia, dopping, que são assuntos que estão aí e não são discutidos de forma aberta. É muito bom poder usar uma série de comédia para trazer os assuntos, porque entra na cabeça sem ser uma cartilha, algo gostoso de assistir, mas que te faz refletir”, disse Pedro. “Outra coisa é a venda de clubes para iniciativas privadas”, acrescentou Farkas.

Conseguindo fugir de algo estereotipado, os diretores também comentaram sobre o desafio de levar para a tela personagens convincentes. “Foi uma preocupação nossa e do Disney+. A gente não queria algo cartunesco, a gente queria que as pessoas acreditassem naqueles personagens e isso se deve ao roteiro, pesquisa de campo, e o elenco. Cada um se encaixou nos seus personagens, todos tem um pouco de quem eles representam, teve um encaixe de personalidades que ajudou muito”, afirmou Amorim.

“Os personagens são coerentes, não são simplistas, eles têm arcos, tem desejos e vontades. Tivemos um elenco que se deu 100% para o projeto, eles foram muito generosos. A direção também foi muito clara, a gente queria que os personagens estivessem dentro de seus respectivos dramas”, completou a diretora.

Com participações especiais de craques como Cafu, Bebeto, Casagrande, Mauro Naves, entre outros, a produção, que conta com direção geral de Pedro Amorim e direção de episódio de Maria Farkas, mistura humor, bola na rede, bastidores do jornalismo esportivo e muitos conflitos entre os personagens principais. A série estreia dia 7 de julho no Disney+.