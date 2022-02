Com participações de Pelé, Vampeta e Lexa, documentário sobre os 50 anos de ‘Chaves’ será lançado nos canais da Jovem Pan

Filme dirigido por Mateus Pinheiro e Enivander Vandinho estreia na próxima segunda-feira

Divulgação Documentário será exibido nos canais de YouTube da Jovem Pan e pelo serviço de streaming Panflix



O aguardado documentário “50 Anos de Chaves”, que conta as histórias e bastidores de um dos seriados mais icônicos da América Latina, estreará na próxima segunda-feira, 21, data em que o mexicano Roberto Gómez Bolaños, idealizador da atração e intérprete do personagem principal, completaria em 93 anos. Exibido pela primeira vez na TV mexicana em 20 de junho de 1971, “Chaves” (que em seu país de origem tinha o título de “Chavo del Ocho”) parou ser filmado no começo dos anos 1980, mas seguiu por décadas nos televisores do Brasil (e de diversos outros país das Américas do Sul e Central) e conquistou milhões de fãs. Produzido pela Cosmonauta Produções, o documentário será lançado com exclusividade pelos canais da Jovem Pan no YouTube e pelo serviço de streaming Panflix.

Dirigido por Mateus Pinheiro e Enivander Vandinho, o filme é resultado de um ano e meio de minuciosa pesquisa em livros, gravações e documentos sobre a vida de Bolaños, desde antes da criação do “menino do barril” até o sucesso da trupe em mais de 20 países. “Nós acompanhamos o seriado ‘Chaves’ desde que éramos crianças. Crescemos assistindo, aprendendo, admirando e amando a série”. O especial sobre os 50 anos de ‘Chaves’ é um documentário feito de fã para fã, para quem passou a infância inteira junto com essa obra atemporal. Mas, ao mesmo tempo, também é para quem não conhece muito da série e/ou não teve a oportunidade de descobrir o que realmente é o seriado”, afirma Pinheiro. “A parceria com a Jovem Pan para a exibição do projeto é de suma importância. É uma emissora admirada por todos da equipe de produção e também fundamental para toda a área do entretenimento, educação e informação do Brasil.”

O documentário promete entregar uma série de curiosidades e surpresas que animarão os fãs durante as quase duas horas de duração. Esteban Valdés, um dos filhos de Ramón Valdés, intérprete do Seu Madruga, revelou que já participou, nos anos 80, de um filme com o o beatle Ringo Starr, baterista da famosa banda inglesa. Citado em algumas cenas de “Chaves”, Pelé dá o ar da graça. O Rei do Futebol já tentou fazer um filme com Bolaños sobre a série, no começo dos anos 90. Outros famosos como Felipe Castanhari, Vampeta, Lexa e Deyverson deram seus depoimentos, mas há também espaço para fãs anônimos. Os fã-clubes brasileiros, por exemplo, participam do documentário, assim como a última brasileira que falou com o criador de “Chaves” nas redes sociais — no derradeiro registro de Bolaños no Twitter. Mais de 50 pessoas, entre atores, dubladores, famosos e fãs do mundo todo, foram entrevistados. Como as filmagens aconteceram durante um dos períodos mais duros da pandemia da Covid-19, todos os depoimentos foram realizados online.

Quem participou do documentário

Atores de “Chaves” e seus parentes

Carlos Villagrán (interprete do Kiko)

Édgar Vivar ( interprete de Senhor Barriga e Nhonho)

María Antonieta de Las Nieves (intérprete de Chiquinha e Dona Neves)

Ricardo de Pascual ( interprete do Senhor Furtado)

Rosita Bouchot (intérprete de Paty)

Carmen Valdés (filha de Ramón Valdés, o Seu Madruga)

Esteban Valdés (filho de Ramón Valdés)

Dubladores

Carlos Seidl (Seu Madruga)

Cecília Lemes (Paty, Chiquinha e Dona Neves)

Marta Volpiani (Dona Florinda e Pópis)

Sandra Mara (Chiquinha e Dona Neves )

Gustavo Berriel (Senhor Barriga, Nhonho e Carteiro Jaiminho)

Músicos

Alexandre Carlo (Natiruts)

Bruno (Sorriso Maroto)

Gabriel O Pensador

Lexa

Péricles

Rincon Sapiência

Salgadinho

Tato (Falamansa)

Comunicadores

Flávio Prado ( Jovem Pan e Gazeta)

e Gazeta) Júlio Cocielo (Rede TV!)

Sarah Oliveira (Rádio Eldorado)

Victor Sarro (Rede TV!)

Humoristas

Afonso Padilha

Dihh Lopes (Os 4 Amigos)

Márcio Donato (Os 4 Amigos)

Thiago Ventura (Os 4 Amigos)

Rodrigo Marques (A Culpa é do Cabral)

Adriano Silva, o “Joselito” (Hermes e Renato)

Bruno Sutter (Hermes e Renato)

Franco Fanti (Hermes e Renato)

Marco Alves (Hermes e Renato)

Rogerio Morgado ( Pânico )

) Estevam Nabote (Porta dos Fundos)

João Seu Pimenta (Porta dos Fundos)

Rafael Portugal (Porta dos Fundos)

Bruna Louise

Maurício Manfrini, o “Paulinho Gogó”

Tirullipa

Esportistas

Deyverson (Palmeiras)

Marinho (Flamengo)

Natalia Guitler (campeã mundial de futevôlei e teqball)

Pelé

Vampeta (ex-Corinthians e comentarista da Jovem Pan)

Influenciadores