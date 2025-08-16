Defesa pede revogação de prisão de influenciador Hytalo Santos e marido

O pedido visa a revogação da prisão preventiva dos dois, que foi determinada na sexta-feira (15), após solicitação do Ministério Público, que investiga suspeitas de exploração sexual infantil nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@hytalosantos Os dois tiveram a prisão preventiva mantida após audiência de custódia realizada neste sábado (16)



A defesa de Hytalo Santos, um influenciador digital, e de seu marido, Israel Nata Vicente, protocolou um habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba. O pedido visa a revogação da prisão preventiva dos dois, que foi determinada na sexta-feira (15), após solicitação do Ministério Público, que investiga suspeitas de exploração sexual infantil nas redes sociais. Os dois tiveram a prisão preventiva mantida após audiência de custódia realizada neste sábado (16).

Os advogados de Santos e Vicente argumentam que a investigação em questão se arrasta desde 2020 e que, portanto, não haveria base legal para a manutenção da prisão preventiva neste momento. O advogado Sean Abib ressaltou que, até o presente momento, o Ministério Público não apresentou evidências de irregularidades cometidas pelos seus clientes.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão de prisão foi proferida pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, que justificou a medida com o risco de que os investigados pudessem destruir provas ou ocultar recursos financeiros relacionados ao crime em questão. O magistrado também mencionou que havia indícios de que os acusados estavam tentando eliminar documentos e coagir testemunhas. Atualmente, o habeas corpus está sob análise de um desembargador plantonista na segunda instância do Tribunal de Justiça da Paraíba.

*Reportagem produzida com auxílio de IA