Despedida de Neguinho da Beija Flor emociona e escola desponta como favorita no Rio

Agremiação prestou uma homenagem a Laíla, ex-diretor que dedicou mais de três décadas ao Carnaval e participou de 12 dos 14 títulos da Beija-Flor

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Neguinho da Beija-Flor em seu último desfile como intérprete da escola



A Beija-Flor de Nilópolis, uma das mais renomadas escolas de samba do Carnaval carioca, proporcionou um espetáculo emocionante na Marquês de Sapucaí. Durante os desfiles, a agremiação prestou uma tocante homenagem a Laíla, ex-diretor que dedicou mais de três décadas à escola e participou de 12 dos 14 títulos conquistados. Laíla faleceu em 2021, em decorrência da Covid-19, e sua memória foi celebrada de forma especial.

O desfile de 2025 trouxe à tona momentos marcantes da trajetória de Laíla, incluindo uma escultura coberta que o representava, acompanhada da frase “De Orum, olhai por nós”. Essa homenagem foi um dos pontos altos da apresentação. Outro momento significativo foi a despedida de Neguinho da Beija-Flor, que tem sido a voz da escola desde 1976. Ele anunciou que esta seria sua “penúltima apresentação” — já prevendo a presença da escola no Desfile das Campeãs —, o que gerou uma onda de emoção entre os fãs e integrantes da agremiação. A trajetória de Neguinho é marcada por sua contribuição inestimável ao samba e à cultura carioca.

Nesta terça-feira (4), outras escolas também se apresentaram, como Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela. A Grande Rio, em particular, se destaca como uma forte candidata ao título deste ano. A expectativa agora se volta para a apuração dos resultados, que ocorrerá na tarde de quarta-feira (5), prometendo mais emoções para os amantes do Carnaval.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA