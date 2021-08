Ex-BBB Wagner Santiago diz que está tomando providências após ter vídeo íntimo vazado

‘É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam’, afirmou

Reprodução/Globo/09.08.2021 Wagner, do 'BBB 18', teve um vídeo íntimo vazado no Twitter



Wagner Santiago, que participou do “BBB 18”, virou assunto nas redes sociais após ter um vídeo íntimo vazado no Twitter. O conteúdo foi postado pelo ex-BBB no OnlyFans, uma rede social destinada ao público adulto no qual é preciso pagar para seguir uma pessoa. O vídeo em questão gerou comentários porque ex-BBB estaria recebendo um “beijo grego” – uma prática sexual que consiste em beijos e lambidas na região do ânus. “Não há problema nenhum no beijo grego, o único perigo do OnlyFans é que corre o risco de algum salafrário vazar sua intimidade e eternizar isso na internet. Não tem nenhuma cláusula na rede social que permita processar quem vaze os conteúdos de lá?”, escreveu uma pessoa.

Wagner respondeu o seguidor e disse que não vai deixar o caso passar em branco: “É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam. Em respeito a quem me prestigia lá no OnlyFans, estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá no minha DM chorar as pitangas… aí já é tarde demais”. Na descrição do seu perfil no OnlyFans, o ex-BBB, que namorou com a campeã da 18ª edição do reality show Gleici Damasceno, escreveu não permite que os assinantes usem, copiem, reproduzam ou divulguem em outras redes sociais o conteúdo postado por ele no OnlyFans. “O não cumprimento desta regra resultará em ação legal contra você”, escreveu Wagner, que cobra US $ 15 por mês dos assinantes na plataforma em que posta conteúdos explícitos.