Kanye West sai ‘escoltado’ do escritório da Skechers; empresa diz que não quer parceria

Cantor apareceu no local ‘sem aviso prévio e sem ser convidado’ e tentou fazer vídeos sem autorização

Reprodução/YouTube/ Piers Morgan Uncensored Kanye West foi retirado do escritório da Skechers, em Los Angeles



O cantor Kanye West, também conhecido como Ye, deixou o escritório da empresa de calçados Skechers em Los Angeles, nos Estados Unidos, sob escolta. Em um comunicado divulgado pelo The New York Times, o rapper apareceu no local “sem aviso prévio e sem ser convidado” e tentou fazer vídeos. “Considerando que Ye estava envolvido em filmagens não autorizadas, dois executivos da Skechers escoltaram ele e seu grupo para fora do prédio após uma breve conversa”, declarou a empresa, que não deu detalhes de como se desenrolou essa retirada do artista do escritório da Skechers. West não comentou sobre o assunto. A empresa reforçou que não tem a intenção de fazer uma parceria com o artista, que também atua como designer: “A Skechers não está considerando e não tem intenção de trabalhar com West. Condenamos seus recentes comentários divisivos e não toleramos antissemitismo ou qualquer outra forma de discurso de ódio”. Esse episódio acontece um dia depois da Adidas, outra influente empresa de calçados, encerrar sua parceria de longa data com o ex-marido de Kim Kardashian. Nas últimas semanas, West fez uma série de comentários antissemitas que resultou na restrição das suas contas nas redes sociais.