Virginia Fonseca é criticada ao celebrar engajamento dos seguidores durante internação do filho

José Leonardo, de 5 meses, foi internado devido a um quadro de bronquiolite e passou por cuidados intensivos no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/virginia A apresentadora celebrou a alta do caçula e também a marca de 15 milhões de visualizações nos stories relacionados ao assunto.



Virginia Fonseca tem enfrentado críticas nas redes sociais após compartilhar sua alegria pelo engajamento de seus seguidores, mesmo em meio à internação de seu filho, José Leonardo, que tem apenas cinco meses. A apresentadora celebrou a alta do caçula e também a marca de 15 milhões de visualizações nos stories relacionados ao assunto.

O pequeno José Leonardo foi internado devido a um quadro de bronquiolite e recebeu alta no dia 5 de março, após passar por cuidados intensivos no Hospital Pediátrico Jutta Batista, localizado no Rio de Janeiro. Durante esse período difícil, Virginia utilizou suas plataformas digitais para expressar seu amor e apoio ao filho, revelando a dor que sentiu ao vê-lo enfermo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de sua intenção de compartilhar um momento de alívio e gratidão, a apresentadora acabou recebendo uma onda de críticas por sua forma de comemorar. Muitos internautas questionaram a adequação de celebrar o engajamento em um momento tão delicado, gerando um debate sobre a exposição da vida pessoal nas redes sociais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos