Luana Piovani usa app de namoro para ricos e famosos, mas reclama de ‘vacas magras’: ‘Héteros não foram ao dentista’

Atriz afirma que ‘os novinhos não têm nada na cabeça, os da minha idade estão com a forma jogada no lixo’; ela está solteira desde o fim do namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt, no ano passado