Ministra da Cultura, Margareth Menezes faz show potente no Festival GRLS!

Dona de uma voz potente, artista cantou, mas também discursou sobre igualdade social e simpatia

Jovem Pan/Flavia Matos Margareth Menezes discursou durante show demonstrando apoio às minorias



Aos gritos de “ministra, ministra”, a cantora Margareth Menezes subiu no palco do Festival GRLS! na tarde deste sábado, 4, e mostrou toda a sua potência artística. Desde que assumiu o cargo de ministra da Cultura no governo Lula, em janeiro deste ano, Margareth reduziu em 90% sua agenda de shows, mas abriu uma exceção para o festival e não decepcionou os fãs. Para uma plateia animada, ela passou pelas maiores fases de sua carreira e fez tributos a Caetano Veloso e Gilberto Gil. Durante a apresentação, a ministra discursou sobre a urgência do fim dos preconceitos e violências contra negros, mulheres e comunidade LGBTQIA+. Ao lado de uma banda enérgica, Margareth encerrou o show com a animada Dandalunda, ícone do afropop brasileiro. Na segunda edição do festival, ainda se apresentam JoJo, Sandy, AnaVitoria, Manu Gavassi e Tinashe. Mais cedo, a cantora Lexa animou o público ao trazer o funk para o palco do GRLS!.