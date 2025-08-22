‘O Brutalista’, filme com 10 indicações ao Oscar, chega ao Prime Video

Produção conquistou três estatuetas no Oscar, entre elas a de Melhor Ator, que foi para Adrien Brody

Um dos filmes mais comentados da temporada de premiações de 2025, “O Brutalista”, acaba de ser adicionado ao catálogo do Prime Video. A produção recebeu um total de dez indicações ao Oscar, conquistando três estatuetas, entre elas a de Melhor Ator, que foi para Adrien Brody. A narrativa aborda questões como imigração, a busca pelo sonho americano e a ambição desenfreada. A história se concentra em Harrison Van Buren, interpretado por Guy Pearce, que revela uma faceta obscura ao longo do filme. Um dos momentos mais impactantes da trama é uma cena de violência sexual envolvendo o protagonista, László Tóth, vivido por Brody. Pearce comentou que compreender as motivações por trás desse ato foi um dos maiores desafios de sua atuação, elogiando o roteiro elaborado pelo diretor Brady Corbet.

O ator também defendeu a decisão de incluir um intervalo na exibição do filme, argumentando que isso proporciona uma experiência mais imersiva para o público. Ele compartilhou sua própria vivência com a imigração, recordando sua hesitação ao se mudar para os Estados Unidos em 1994, o que trouxe uma camada adicional à sua interpretação. “O Brutalista” se apresenta como um épico que instiga o público a refletir sobre suas complexidades e dilemas.

