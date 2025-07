Paolla Oliveira divulga fotos de lingerie em ensaio sensual

Atriz brinca na legenda ao dizer ‘sol em leão, né?’; usuários respondem dizendo que ‘deveria ser crime ser bonita assim’

Divulgação/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira divulga fotos de novo ensaio sensual



Paolla Oliveira, aos 43 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens dos bastidores de um novo ensaio sensual. Nas fotos, a atriz exibe uma lingerie preta de renda e faz uma brincadeira na legenda: “Sol em leão, né?”, ao publicar o conteúdo em seu Instagram. Os seguidores não pouparam elogios nos comentários da postagem. Um deles afirmou: “Linda em todos os sóis”, fazendo referência à legenda. Outro usuário comentou de forma divertida: “Esse é o meu verdadeiro morango do amor”. Um terceiro seguidor ainda brincou: “Deveria ser crime ser bonita assim”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Paolla Oliveira brilha no remake da novela “Vale Tudo”, exibida pela TV Globo, interpretando a personagem Heleninha Roitman. A trama aborda a luta da personagem contra o alcoolismo e sua disputa pelo amor de Ivan, vivido por Renato Góes, com Raquel, interpretada por Taís Araújo, que é a ex-namorada do personagem.

Veja publicação de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA