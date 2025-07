Patrulha Canina e Heróis da Vida Real vão se reunir em evento gratuito no Parque da Independência

Chase e Marshall, da famosa série, participam de uma manhã especial com atividades educativas, brincadeiras e interação com o público, numa homenagem ao Dia do Bombeiro Brasileiro

Divulgação Personagens da Patrulha Canina chegam ao Parque da Independência para uma missão especial neste domingo (6)



Neste domingo (6), o Parque da Independência, em São Paulo, será palco de uma programação especial que une aventura, educação e cidadania. Para celebrar o Dia do Bombeiro Brasileiro, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo promove um evento gratuito e cheio de atrações para toda a família — e este ano com convidados ilustres: Chase e Marshall, os adorados personagens da série Patrulha Canina, sucesso da Nickelodeon e da Spin Master Entertainment.

A ação, realizada em parceria com a Nickelodeon, transforma a data em uma grande festa lúdica e educativa, com o objetivo de aproximar crianças e adultos do universo da prevenção de acidentes, da segurança no lar e do trabalho essencial realizado diariamente pelos bombeiros.

Durante toda a manhã, o público poderá aproveitar uma série de atividades interativas, como:

Encontros e brincadeiras com Chase, Marshall e a mascote oficial dos Bombeiros, Faísca;

Sessões educativas com dicas de segurança em linguagem simples e acessível;

Demonstrações com cães de busca e resgate, que encantam e emocionam crianças e adultos;

Visitas guiadas a viaturas históricas e modernas, além do famoso carro dos bombeiros;

Oportunidade de tirar fotos no Meet & Greet com os personagens da Patrulha Canina;

Atrações como a Casinha Mais Segura, uma instalação que simula riscos domésticos para ensinar prevenção de forma prática.

Além das atividades infantis, a programação inclui duas atrações tradicionais da corporação: a Corrida do Bombeiro, que chega à 28ª edição reunindo civis e militares em um trajeto simbólico pelas ruas do bairro do Ipiranga; e o Crossfire, desafio que coloca à prova o preparo físico e técnico de equipes dos bombeiros, em provas intensas de força, estratégia e agilidade.

Mais do que entreter, o evento celebra a coragem dos profissionais que salvam vidas todos os dias, ao mesmo tempo em que promove a cultura da prevenção de maneira divertida e inesquecível.

E para quem quiser seguir curtindo as aventuras dos filhotes heróis em casa, Patrulha Canina está disponível na Nickelodeon, no Paramount+ e gratuitamente na Pluto TV.

SERVIÇO

Data: 06 de julho de 2025

Horário: Das 7h às 13h

Local: Parque da Independência – Ipiranga – São Paulo/SP

Atividades: Corrida do Bombeiro, Crossfire, oficinas educativas, exposição de viaturas, atrações com a PATRULHA CANINA e muito mais

Entrada: Gratuita