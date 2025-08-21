Shantal Verdelho remove tatuagem feita para conquistar marido: ‘Fiz para fazer parte da tropa, agora posso tirar’

Shantal e Mateus estão juntos desde 2017 e formam uma família com três filhos: Filipo, de 6 anos, Domenica, de 3, e Giuseppe, que tem apenas 1 ano

Shantal Verdelho, de 35 anos, compartilhou sua experiência com a remoção de tatuagens localizadas nas mãos e pulsos. A influenciadora revelou que algumas dessas tatuagens foram feitas com o intuito de agradar seu marido, Mateus Verdelho. ‘Minhas tatuagens me deram meu marido e meus filhos. Fui [ao estúdio] para paquerar o Mateus, fazer parte da tropa dele. Já fiz, já ganhei marido e três filhos, já posso tirar. Não vou tirar as das palmas das mãos porque acho legais, mas todas as outras eu vou tirar”, disse.

No entanto, ela decidiu que é hora de se desfazer delas, mantendo apenas as que estão nas palmas das mãos, as quais considera interessantes. Durante o processo de remoção a laser, Shantal descreveu a dor como mais intensa do que a sentida ao fazer as tatuagens. Apesar do desconforto, ela acredita que a dor é compensadora, uma vez que não se sente mais conectada a essas marcas em sua pele. A decisão de remover as tatuagens reflete uma mudança em sua identidade pessoal.

Shantal e Mateus estão juntos desde 2017 e formam uma família com três filhos: Filipo, de 6 anos, Domenica, de 3, e Giuseppe, que tem apenas 1 ano. A influenciadora tem se dedicado a cuidar da família enquanto passa por essa transformação pessoal. A remoção de tatuagens é um processo que tem ganhado popularidade, com muitas pessoas buscando se livrar de marcas que não representam mais suas vidas. Shantal é um exemplo de como a percepção sobre tatuagens pode mudar ao longo do tempo, levando a decisões que visam um novo começo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA