Show do cantor Belo é interrompido em SP por causar aglomeração de 1.500 pessoas

Comitê de Blitze também autuou outros quatro estabelecimentos por aglomeração e por não respeitar o horário definido no Plano São Paulo; Campos do Jordão também está sendo fiscalizado

Reprodução/Instagram/belo/01.08.2021 Belo fez um show para 1.500 pessoas no Espaço das Américas



O show do cantor Belo, que aconteceu na noite de sábado, 31, foi interrompido pela força-tarefa do Comitê de Blitze. O evento estava descumprindo as medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19. O evento aconteceu no Espaço das Américas, na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo, e, no local, havia uma aglomeração de 1.500 pessoas. Outros lugares autuados foram o Sutton Club, no Itaim Bibi, com 257 pessoas, e o Vila Country, na Água Branca, com 250 pessoas. Durante a ação, a Vigilância Sanitária Estadual também orientou 31 estabelecimentos comerciais espalhados por cinco bairros da capital.

Dois estabelecimentos, sendo um na Consolação e outro no bairro Guarapiranga, também foram autuados por descumprir o horário limite de funcionamento definido pelo Plano São Paulo. O Governo do Estado também intensificou a fiscalização em Campos do Jordão desde junho, pois com as baixas temperaturas, o turismo na região tende a aumentar. No último sábado, foram inspecionados 32 estabelecimentos e registradas nove autuações por aglomeração. A ação contou com equipes da Vigilância Sanitária Estadual, Grupos de Vigilância Sanitária das cidades de Taubaté e Campos do Jordão e com o Batalhão de Choque da PM.