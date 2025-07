Tati Machado retorna ao ‘Mais Você’ após perda do filho e fala sobre luto

Apresentadora anunciou que retornará oficialmente ao trabalho em setembro e que estará presente na nova edição da ‘Dança dos Famosos’

Tati Machado, de 33 anos, fez seu retorno ao programa “Mais Você”, da TV Globo, após um período de afastamento em decorrência da perda de seu filho, Rael, que ocorreu na 33ª semana de gestação. Durante sua participação, a apresentadora Ana Maria Braga a recebeu com muito carinho, e Tati não hesitou em expressar a saudade que sente. Em sua fala, Tati destacou a importância de usar sua voz para abordar a dor da perda e oferecer apoio a outras mulheres que enfrentam experiências semelhantes. Ela mencionou que o luto se tornou uma parte indelével de sua vida e que, apesar de ter se preparado para a chegada do bebê, a tragédia a deixou com receio de sair de casa. A jornalista também compartilhou que tem buscado apoio psicológico ao lado de seu marido, Bruno. Como uma forma de ressignificar a experiência, Tati decidiu registrar o momento em que recebeu o corpo do filho, um gesto que reflete sua busca por compreensão e cura.

Além disso, Tati anunciou que retornará oficialmente ao trabalho em setembro e que estará presente na nova edição da “Dança dos Famosos“. A perda do bebê foi comunicada por ela em 13 de maio, após notar a ausência dos movimentos fetais. A gravidez havia sido revelada em dezembro do ano anterior. Em uma entrevista ao “Fantástico”, Tati refletiu sobre a dor que a acompanha e a necessidade de seguir em frente, mesmo diante da saudade que sente.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA