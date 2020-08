‘John Wick 3’ e ‘John Wick 4’ serão gravados consecutivamente

Franquia é uma das principais apostas da Lionsgate; terceiro filme deve estrear em 27 de maio de 2021

DIvulgação/Lionsgate Keanu Reeves é o protagonista de "John Wick"



A franquia “John Wick”, que tem Keanu Reeves como o protagonista, gravará duas sequências – o quarto e quinto filmes – consecutivamente no próximo ano. O anúncio foi feito pelo estúdio Lionsgate, em reunião de anúncio de rendimentos no ano. “Nós estamos ocupados preparando os roteiros para as próximas duas aventuras de John Wick (…). Esperamos gravar os dois juntos quando Keanu estiver disponível no começo de 2021”, afirmou John Feltheimer, CEO da empresa.

“John Wick 4” tem estreia prevista para 27 de maio de 2021, no feriado de Memorial Day nos Estados Unidos, uma das principais datas para o cinema no país. Os longas se tornaram um verdadeiro fenômeno para a Lionsgate, não somente em termos de arrecadação de bilheterias (com três filmes com mais de 500 milhões de dólares de rendimentos), mas também para outros produtos, como uma série de TV baseada no universo no canal Starz.

Atualmente, Reeves está gravando “Matrix 4” em Berlim, na Alemanha. Ele estrelou a franquia de sucesso da Warner e chegou a gravar o segundo e terceiro filmes seguidos, de março de 2001 a agosto de 2002.