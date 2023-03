Jornalista da Record TV dado como desparecido é encontrado ‘desnorteado’ no litoral de SP

Renato Barone, que é chefe de reportagem do ‘Cidade Alerta’, está internado em um hospital

Reprodução/Record TV Reinaldo Gottino informou no Balanço Geral que Renato Barone foi encontrado em São Vicente



O jornalista da Record TV Renato Barone foi encontrado nesta quarta-feira, 29, em São Vicente, litoral sul de São Paulo. O chefe de reportagem do “Cidade Alerta” foi dado como desaparecido na terça-feira, 28. Ele tinha sido visto pela última vez às 5h40 da manhã na região da Casa Verde, zona oeste da capital paulista, quando estava a caminho do trabalho. “Ele está vivo e está internado em um hospital. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas ele estava desnorteado”, informou o apresentador Reinaldo Gottino no “Balanço Geral”. Emocionado, o jornalista acrescentou: “Renato é um colega de trabalho, um amigo que vai comigo aos jogos do Palmeiras e a gente ficou realmente muito aflito com o desaparecimento dele. A gente ainda tenta entender o que aconteceu, mas o mais importante é que ele está vivo, bem e em um hospital”. De acordo com o jornalista, Renato foi encontrado com a ajuda de um telespectador da Record TV. A emissora também tinha espalhado equipes pela região central de São Paulo para procurar o funcionário. Nesta manhã, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou à Jovem Pan que o carro do chefe de reportagem foi encontrado na altura da Ponte da Casa Verde e que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).