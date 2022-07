Netflix registra quase 1 milhão de cancelamentos de assinatura no segundo trimestre

Número é inferior do que a companhia havia previsto em abril, de 2 milhões

Divulgação/Netflix Netflix perdeu 970 mil assinantes no segundo trimestre de 2022



A Netflix perdeu 970 mil assinantes no segundo trimestre de 2022. No entanto, o número é inferior do que a companhia havia previsto em abril: de 2 milhões. Em carta para acionistas, a Netflix afirmou que a queda se deve a fatores como compartilhamento de senhas, competição e crise econômica. Mesmo com os cancelamentos de assinatura, a companhia segue sendo o maior serviço de streaming de vídeo do mundo, com quase 221 milhões de assinantes. Para o terceiro trimestre, entre julho e setembro, a Netflix acredita que deve ganhar 1 milhão de novos assinantes, recuperando assim os 970 mil perdidos entre abril e junho. A companhia já havia registrado outra queda no número de assinantes em 2022. No primeiro trimestre, foram contabilizados 200 mil cancelamentos de assinatura.