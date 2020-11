‘Venenosa’, Fabíola Reipert não liga para os haters: ‘Eu quero mais é que me odeiem’

Apresentadora do ‘Hora da Venenosa’, a jornalista participou do programa De Tudo Um Pouco desta quinta-feira e comentou sobre os bastidores das fofocas dos famosos

Reprodução/ Youtube Fabíola Reipert contou todos os perrengues da 'profissão de fofoqueira'



Fabíola Reipert é a dona das fofocas dos famosos no Brasil e bomba com o seu quadro ‘Hora da Venenosa’ no programa ‘Balanço Geral’, da Record TV. Nesta quinta-feira, 12, ela participou do programa De Tudo Um Pouco e abriu o coração com os perrengues da profissão. “Eu evito ficar amiga de famoso, porque depois fico com o rabo preso. Tem um ou outro que a gente acaba se afeiçoando, eu evito, mas acaba tendo uma afinidade maior. Quando surge uma notícia dessas pessoas eu ligo e pergunto ‘e aí o que vamos fazer?'”, disse. “Eu quero mais é que me odeiem, porque estou fazendo meu trabalho direito. Não aceito dinheiro e nem nada, não vem querendo me comprar porque não estou a venda”, completou. A jornalista acabou soltando algumas situações com famosos, entre eles um processo que levou da atriz Flávia Alessandra.

“Ela saiu espalhando que eu fiquei durante seis anos proibida de falar do nome dela e não foi bem assim. Ela me processou na época que saíram as notícias da Antônia Fontenelle que estavam brigando pela herança do Marcos Paulo. Ela me processou e queria que eu nunca mais falasse o nome dela, mas ela propôs um acordo para ficar seis anos sem falar dela e, pra que que eu quero falar da Flávia Alessandra? Ela só aparece de vez em quando”, alfinetou. Perguntada se já se arrependeu de alguma fofoca, ela respondeu que sim. “Eu me arrependi de um furo sobre o Alexandre Borges quando eu trabalhava no jornal Agora. Dei uma nota que o casamento dele com a Júlia Lemmertz estava em crise e ele ligou lá super educado e pediu, por favor, para não dar mais esse tipo de matéria, mas não dava para tirar porque era impresso. Eu pedi desculpa”, contou.

No jogo ‘Festa da Venenosa’, Fabíola escolheu quais famosos ela convidaria para uma balada do programa. Neymar, Joelma, Bruna Marquezine, Zezé di Camargo ou Suzana Vieira? Confira abaixo quais foram as respostas da jornalista: