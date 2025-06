Brasil Game Show 2025 terá presença de Hideo Kojima para promover ‘Death Stranding 2’

Criador de ‘Metal Gear’, considerado um dos maiores designers da indústria, participará da feira nos dias 11 e 12 de outubro com sessões de autógrafos, painéis e júri do BGS Cosplay

Divulgação/Brasil Game Show O renomado diretor, designer, roteirista e produtor japonês Hideo Kojima retorna ao maior evento de games da América Latina



A Brasil Game Show 2025 contará com uma participação histórica: o diretor japonês Hideo Kojima, um dos nomes mais influentes da indústria de jogos eletrônicos, é presença confirmada na 16ª edição do evento. Ele estará na feira nos dias 11 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Kojima vem ao Brasil para promover Death Stranding 2: On the Beach, sequência de seu aclamado jogo lançado em 2019.

O novo título, com lançamento previsto para 26 de junho, já é apontado como um dos principais candidatos a jogo do ano. Durante a Brasil Game Show, o diretor participará de painéis sobre o desenvolvimento do game, sessões de Meet & Greet com o público e será jurado do concurso BGS Cosplay.

Essa será a segunda vez que o criador da franquia Metal Gear participa da Brasil Game Show. Em 2017, Kojima foi homenageado com o BGS Lifetime Achievement Award e teve recepção entusiasmada dos fãs. “Foi emocionante acompanhar milhares de vozes entoando o nome do Hideo Kojima por onde ele passava”, relembra Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS. “Sua volta reforça a importância do evento no cenário global dos games.”

Além de detalhes sobre o processo criativo de Death Stranding 2, Kojima deve comentar os temas centrais da nova fase da franquia, que explora a conexão humana em um mundo pós-colapso. O jogo traz de volta personagens como Sam Porter Bridges (Norman Reedus), Fragile (Léa Seydoux) e Higgs (Troy Baker), e inclui novos nomes no elenco, como Elle Fanning e George Miller. Uma adaptação cinematográfica da série também está em produção.

Nova fase da BGS

A edição de 2025 da BGS marca uma nova fase do evento, que será realizado em todos os cinco pavilhões do Distrito Anhembi. A mudança amplia a estrutura e promete melhorar a experiência do público e expositores, com mais conforto, acessibilidade e atrações imersivas. A programação inclui torneios de eSports, ativações temáticas, lançamentos de jogos, painéis com desenvolvedores e celebridades da indústria e experiências ligadas à cultura pop e digital.

Ingressos à venda

Os ingressos para a BGS 2025 já estão à venda, com valores promocionais no quarto lote. As opções variam de entradas para um único dia até passaportes premium e camarotes, com benefícios como entrada antecipada, brindes e acesso a áreas exclusivas.

Confira os principais valores (meia-entrada):

Ingresso Dia Único (10/10) : R$ 129

: R$ 129 Ingresso Dia Único (11 ou 12/10) : R$ 189

: R$ 189 Premium Dia Único : R$ 378

: R$ 378 Passaporte 3 dias (10, 11 e 12/10) : R$ 378

: R$ 378 Passaporte Premium (todos os dias + brindes) : R$ 699

: R$ 699 Passaporte Business (com acesso à área de negócios) : R$ 699

: R$ 699 Camarote Dia Único : R$ 639

: R$ 639 Passaporte Camarote (todos os dias + kit exclusivo): R$ 2.249

Serviço – BGS 2025