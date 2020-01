Esposa de Kobe Bryant faz primeiro gesto público em homenagem ao marido e filha

Divulgação / Lakers

Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant, astro da NBA que faleceu no último domingo (26) após um acidente aéreo, não se manifestou oficialmente sobre a tragédia que vitimou seu marido e a filha Gianna, de 13 anos. Vanessa trocou a foto do seu perfil no Instagram para uma imagem de Kobe e Gianna.

Vanessa Bryant ainda não se manifestou publicamente sobre a morte do marido e da filha. O gesto na rede social foi a primeira referência ao acidente. Na imagem, Kobe e Gianna aparecem abraçados durante o All-Star Game de 2016, o último em que o astro esteve em quadra. Em 20 anos de carreira, foram 18 aparições no jogo das estrelas.