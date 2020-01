Arsenal também entra na briga por Bruno Guimarães, do Athletico Paranaense

Divulgação/Athletico Paranaense

O nome do meio-campista Bruno Guimarães, do Athletico Paranaense, segue especulado em diversos times da Europa. O alvo da vez é o Arsenal. Segundo o “Goal.com”, o clube inglês é mais um interessado no jogador da seleção pré-olímpica.

Representantes de Bruno Guimarães e do Arsenal irão se reunir em Londres nos próximos dias para avaliar os passos futuros. A intenção do clube londrino é enviar uma proposta oficial nesse encontro.

O Atlético de Madrid tem o direito a prioridade na compra de Bruno Guimarães. O acerto foi feito no momento da compra de Renan Lodi pelo clube comandando por Simeone, no meio do ano passado. Porém, os espanhóis não vão exercer esse direito no momento.

O Benfica já apresentou uma proposta oficial de 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). O Athletico Paranaense ainda não respondeu ao clube português. O Furacão é detentor de 70% dos direitos do jogador. O Audax-SP tem os 30% restantes.

O meio-campista está com a seleção brasileira sub-23 se preparando para o pré-Olímpico.