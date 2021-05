CBF divulga tabela com as 10 primeiras rodadas da série B do Brasileirão

Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial com a partida entre Brasil e Londrina, agendada para as 16h na Arena Bento Freitas, em Pelotas

MIGUEL LOCATELLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/05/2021 Na sexta-feira, 28, Londrina e Brasil se enfrentam na Arena Bento Freitas



A CBF divulgou na quarta-feira, 12, a tabela detalhada das primeiras dez rodadas da série B do Campeonato Brasileiro 2021. Com início previsto para o dia 28, na sexta-feira, o Brasileirão terá seu pontapé inicial com a partida entre Brasil e Londrina, agendada para as 16h na Arena Bento Freitas, em Pelotas (RS). Nas dez primeiras rodadas do Brasileiro Série B 2021, seis partidas terão transmissão pela Rede Globo: Ponte Preta x Vasco (2ª rodada), Ponte Preta x Cruzeiro (4ª rodada), Náutico x Botafogo (5ª rodada), Cruzeiro x Vasco da Gama (6ª rodada), Botafogo x Vitória (8ª rodada) e Cruzeiro x Coritiba (10ª rodada). Na última partida da décima rodada, o Brusque em campo contra o CSA, na Arena Joinville, em Joinville (SC), em duelo marcado para as 19h do dia 10 de julho.

Veja os dias, horários e locais dos jogos da primeira rodada do Brasileirão:

28 de maio (sexta)

16h – Brasil (RS) x Londrina (PR) – Bento Freitas, Pelotas (RS)

19h – Guarani (SP) x Vitória (BA) – Brinco de Ouro, Campinas (SP)

21h30 – Vila Nova (GO) x Botafogo (RJ) – Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)

21h30 – Coritiba (PR) x Avaí (SC) – Couto Pereira, Curitiba (PR)

29 de maio (sábado)

11h – Vasco da Gama (RJ) x Operário (PR) – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

16h – CRB (AL) x Remo (PA) – Rei Pelé, Maceió (AL)

16h30 – Confiança (CE) x Cruzeiro (MG) – Bastião, Aracaju (SE)

18h30 – Náutico (PE) x CSA (AL) – Aflitos, Recife (PE)

30 de maio (domingo)

11h – Brusque (SC) x Ponte Preta (SP) – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

31 de maio (segunda)

20h – Sampaio Côrrea (MA) x Goiás (GO) – Castelão, São Luís (MA)

Para ver o calendário das outras nove rodadas, acesse a tabela completa no site oficial da CBF.