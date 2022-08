Escola da zona sul de São Paulo recebe a equipe da Jovem Pan e os influenciadores da Copa TecToy 2022

Vampeta, comentarista da Jovem Pan News e embaixador do torneio, entregou a bola oficial; Bianca Santos, Tulio Costa e o repórter Pedro Marques também participaram do evento

Natália Fernanda Prado Salviano/Lanie Art Film Os influenciadores digitais Bianca Santos e Tulio Costa posam durante a primeira invasão nas escolas da Copa TecToy Jovem Pan



A Jovem Pan e a TecToy estão visitando as escolas de São Paulo para promover a edição 2022 da Copa TecToy Jovem Pan, torneio intercolegial que conta com a participação de mais de 2 mil alunos das escolas públicas e particulares, distribuídos nas categorias feminina e masculina. O jogo de abertura está marcado para acontecer no dia 27 de agosto, no Ginásio do Estádio do Morumbi. Na última segunda-feira, 15, a EE Reverendo Jacques Orlando Caminha D’Avila, localizada no Parque Santo Antônio, zona sul da capital, abriu as portas para os influenciadores e representantes da equipe de esportes da Pan. Em ano de Copa do Mundo, a escola recebeu a bola da competição das mãos do pentacampeão Vampeta, embaixador oficial da Copa.

“Outro dia, eu estava nas mesmas condições desses adolescentes, estudando e me dedicando. Deu certo. Tive a oportunidade de ser campeão do mundo e hoje estou aqui representando a família Jovem Pan, em parceria com a TecToy”, disse Vampeta. O influenciador Tulinho também marcou presença e fez a festa dos alunos. “O esporte forma o ser humano. Eu, como fui jogador de futebol, cresci ouvindo isso. Eu tenho um exemplo dentro de casa que é o meu pai [Túlio Maravilha]. A Jovem Pan está dando uma grande oportunidade para a molecada com toda essa visibilidade, estrutura”, afirmou.

_ Fique por dentro de tudo o que acontece na Copa TecToy Jovem Pan através do site copatectoyjovempan.com.br e nas redes sociais @JovemPanEsportes e @TecToyOficial

Veja galeria de fotos do evento na EE Reverendo Jacques Orlando Caminha D’Avila