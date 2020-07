Andrés sobre Corinthians depender do São Paulo no Paulista: ‘Pode pôr o sub-15’

Timão precisa contar com a ajuda do Tricolor para avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Andrés Sánchez está no seu último ano como presidente do Corinthians



O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não se mostrou preocupado com o fato de o Timão depender do São Paulo para se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista. O dirigente concedeu entrevista coletiva virtual na manhã deste sábado, véspera do duelo contra o Oeste, na Arena Barueri, pela última rodada da fase inicial do Estadual. Um pouco irritado, o mandatário abriu a coletiva falando sobre a possibilidade de o Tricolor ser derrotado pelo Guarani, o que eliminaria o Corinthians e colocaria o time campineiro na próxima fase da competição. O mandatário afirmou estar preocupado apenas com a sua equipe. “Não estamos preocupados se o São Paulo vai fazer isso ou aquilo Nós temos que tentar ganhar o jogo, cumprir nosso objetivo de ganhar os dois jogos depois da parada”, assegurou. “O Fernando Diniz é um grande treinador, grande pessoa, e se ele quiser seguir a programação de jogar com o sub-20, sub-15, sub-17, o São Paulo tem a liberdade para fazer o que quer e o que pode”, completou Andrés.

A esperança do Corinthians de classificar ressurgiu após a vitória no dérbi sobre o Palmeiras. O time alvinegro, porém, não depende só de si. Com 14 pontos na tabela, ocupa a terceira posição do Grupo D e precisa vencer o Oeste e torcer para que o São Paulo ganhe do Guarani, que tem 16, para avançar ao mata-mata. Se o time campineiro empatar, aí a vaga será decidida nos critérios de desempate. Em seguida, sobre a possibilidade de o São Paulo relaxar e não fazer força para ganhar do Guarani, levando em conta a rivalidade entre os dois times, Andrés reforçou que o Corinthians, apesar de depender do rival tricolor, só pensa no seu jogo. “O Corinthians não tem nada a ver com isso. Aqui não vai ter chororô, insinuação de nada. Futebol se joga no campo e temos que ganhar primeiro nosso jogo. Depois, os outros que se virem”, declarou.

Com o São Paulo já classificado, questões como a possibilidade de enviar mala branca ao time do Morumbi para vencer o Guarani também foram abordadas na entrevista. Andrés negou a ideia de dar o incentivo financeiro ao rival.”Eu acredito em mala branca, mas o Corinthians nunca precisou disso, nunca fez. O Corinthians tem obrigação de ganhar os seus jogos, sem se preocupar com terceiros”, ressaltou o dirigente, que reconheceu, porém, que uma eliminação na primeira fase seria vergonhosa. “É muito feio o Corinthians não se classificar. Ficar fora na primeira fase é uma vergonha, mas não será a primeira nem a última vez”, concluiu.

*Com Estadão Conteúdo