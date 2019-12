Andrés Sanchez critica fases anteriores da Libertadores: ”É melhor ficar fora do que disputar a pré’

Rodrigo Gazzanel/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez



Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, soltou o verbo e criticou as fases prévias da Libertadores, na noite desta terça-feira (17), durante o evento em que será realizado o sorteio da própria Libertadores.

Andrés Sanchez reclamou do fato de clubes brasileiros e argentinos precisarem disputaras as fases eliminatórias antes de chegar nos grupos.

“Para nós, brasileiros, é um absurdo. É melhor ficar fora do que disputar uma pré-Libertadores. É uma cobrança enorme. Até hoje falam do Tolima. É um risco. Não tem muito sentido…”, criticou, durante entrevista à Fox Sport.

Segundo o presidente do Corinthians, a principal questão é por conta do calendário do futebol brasileiro: “Calendário brasileiro é muito difícil, muito fechado, e no dia 5 de fevereiro já tem um jogo importante como esse. Está bom ir para a Libertadores se formos campeões do Brasileirão.”.

“Se é só para encaixar time da Bolívia, do Equador, da Venezuela, é melhor rever isso. Eles (Conmebol) têm o compromisso deles também… Para os brasileiros e argentinos, é muito complicado. Ou vai direto para o grupo ou fica fora”, finalizou Andrés.