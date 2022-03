Cássio salva nos pênaltis e Corinthians avança para a semifinal do Paulistão

Timão empatou em 1 a 1 com o Guarani no tempo normal e pega o São Paulo na próxima fase

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gil marcou o gol no primeiro tempo e Cássio salvou nos pênaltis



O Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista 2022. A equipe alvinegra venceu, nos pênaltis, o Guarani, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal. O Timão enfrenta o São Paulo no final de semana. O primeiro tempo na Neo Química Arena foi bem agitado. Aberto, as duas equipes chegavam ao ataque com boas chances. Aos 27 minutos, Paulinho marcou para o Corinthians em rebote do goleiro, mas o lance foi anulado por impedimento. Como resposta, Madson acertou o travessão em chutaço de fora da área. Mas foi somente aos 42 minutos, que o gol realmente saiu. Em cobrança de escanteio de Renato Augusto, Gil subiu mais alto que a zaga adversária e abriu o placar. Nos acréscimos, Paulinho ainda acertou a trave. No segundo tempo, logo aos 9 minutos, o Guarani empatou com João Victor em cobrança de escanteio, lance muito parecido com o gol corintiano. O Corinthians diminuiu sua criação e só voltou a atacar nos minutos finais, fazendo uma ‘blitz’ na área do Guarani, mas sem marcar gols. Com o empate, a vaga foi decidida nos pênaltis. Madson perdeu e o Corinthians avançou com 7 a 6 nos pênaltis.